Кулеба та Блінкен зустрілися у Лондоні та обговорили підтримку України

Глава української дипломатії також обговорив з главою Держдепу США наступні кроки для зміцнення контрнаступальних можливостей ЗСУ.

Кулеба та Блінкен зустрілися у Лондоні та обговорили підтримку України
© Дмитро Кулеба/Twitter

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зустрівся у Лондоні з державним секретарем Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкеном. Про це він написав у своєму Twitter, інформує ZN.ua.

"У Лондоні я зустрівся з Ентоні Блінкеном і подякував США за підтримку. Ми обговорили наступні кроки щодо зміцнення контрнаступальних можливостей України, підготовку результатів Вільнюського саміту щодо перспективи членства України в НАТО та зростання глобальної підтримки Формули миру", — зазначив Кулеба.


Михайло Яровенко, ZN.ua





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