Кулеба та Блінкен зустрілися у Лондоні та обговорили підтримку України

Глава української дипломатії також обговорив з главою Держдепу США наступні кроки для зміцнення контрнаступальних можливостей ЗСУ.

© Дмитро Кулеба/Twitter

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зустрівся у Лондоні з державним секретарем Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкеном. Про це він написав у своєму Twitter , інформує ZN.ua .