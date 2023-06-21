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2023-06-21
Кулеба та Блінкен зустрілися у Лондоні та обговорили підтримку України
Глава української дипломатії також обговорив з главою Держдепу США наступні кроки для зміцнення контрнаступальних можливостей ЗСУ.
© Дмитро Кулеба/Twitter
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зустрівся у Лондоні з державним секретарем Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкеном. Про це він
"У Лондоні я зустрівся з Ентоні Блінкеном і подякував США за підтримку. Ми обговорили наступні кроки щодо зміцнення контрнаступальних можливостей України, підготовку результатів Вільнюського саміту щодо перспективи членства України в НАТО та зростання глобальної підтримки Формули миру", — зазначив Кулеба.
Михайло Яровенко, ZN.ua