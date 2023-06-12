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2023-06-12
Російська влада боїться солдатських матерів – Маляр
Найнебезпечніші ділянки фронту росіяни намагаються закрити зеками.
Зараз невдоволення російських матерів набирає загрозливих обертів для режиму Путіна. Таким спостереженням
Вона каже, що солдатські матері Росії давно почали об’єднуватись, бо їхня влада постійно воює: «Далеко не всі російські жінки готові втрачати своїх дітей заради амбіцій диктатора».
Заступниця міністра оброни каже, що саме побоюючись протестів з боку матерів мобілізованих військових, російська влада на ті напрямки, де в них будуть прогнозовано великі втрати, відправляє підрозділи, сформовані з в‘язнів. Їхня ж бо загибель не так відчутна в російському суспільстві.
Іван Шевчук, ZN.ua