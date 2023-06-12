Російська влада боїться солдатських матерів – Маляр

Найнебезпечніші ділянки фронту росіяни намагаються закрити зеками.

Зараз невдоволення російських матерів набирає загрозливих обертів для режиму Путіна. Таким спостереженням поділилася у Telegram заступниця міністра оборони України Ганна Маляр, інформує ZN.ua .

Вона каже, що солдатські матері Росії давно почали об’єднуватись, бо їхня влада постійно воює: «Далеко не всі російські жінки готові втрачати своїх дітей заради амбіцій диктатора».

Заступниця міністра оброни каже, що саме побоюючись протестів з боку матерів мобілізованих військових, російська влада на ті напрямки, де в них будуть прогнозовано великі втрати, відправляє підрозділи, сформовані з в‘язнів. Їхня ж бо загибель не так відчутна в російському суспільстві.