На Бахмутському напрямку ЗСУ рухаються вперед — Маляр

Заступниця міністра повідомляє, що на інших напрямках тривають важкі бої.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомляє , що є поступове просування Збройних Сил України на Бахмутському напрямку. На півдні міста Сили оборони мають деякий успіх. На півночі ж від міста — ЗСУ відбивають атаки військ РФ , інформує ZN.ua .

Водночас жорстокі бої тривають в районі Кліщіївки, Курдюмівки, Андріївки. За словами Маляр, ворог не збавляє інтенсивності обстрілів.

"На Куп‘янському напрямку противник атакує, намагається вибити нас з пануючих висот. За сьогодні наші оборонці відбили декілька штурмів без втрати позицій. На Лиманському напрямку в районі за сьогодні так само відбито декілька атак ворога в районі Серебрянського лісу", - інформує Ганна Маляр.