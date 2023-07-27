На Бахмутському напрямку ЗСУ рухаються вперед — Маляр

Заступниця міністра повідомляє, що на інших напрямках тривають важкі бої.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомляє, що є поступове просування Збройних Сил України на Бахмутському напрямку. На півдні міста Сили оборони мають деякий успіх. На півночі ж від міста — ЗСУ відбивають атаки військ РФ, інформує ZN.ua.

Водночас жорстокі бої тривають в районі Кліщіївки, Курдюмівки, Андріївки. За словами Маляр, ворог не збавляє інтенсивності обстрілів.

"На Куп‘янському напрямку противник атакує, намагається вибити нас з пануючих висот. За сьогодні наші оборонці відбили декілька штурмів без втрати позицій. На Лиманському напрямку в районі за сьогодні так само відбито декілька атак ворога в районі Серебрянського лісу", - інформує Ганна Маляр.


Олександра Бритоусова, ZN.ua





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