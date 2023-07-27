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2023-07-27
На Бахмутському напрямку ЗСУ рухаються вперед — Маляр
Заступниця міністра повідомляє, що на інших напрямках тривають важкі бої.
Заступниця міністра оборони Ганна Маляр
Водночас жорстокі бої тривають в районі Кліщіївки, Курдюмівки, Андріївки. За словами Маляр, ворог не збавляє інтенсивності обстрілів.
"На Куп‘янському напрямку противник атакує, намагається вибити нас з пануючих висот. За сьогодні наші оборонці відбили декілька штурмів без втрати позицій. На Лиманському напрямку в районі за сьогодні так само відбито декілька атак ворога в районі Серебрянського лісу", - інформує Ганна Маляр.
Олександра Бритоусова, ZN.ua