Politico: Опозиція ПАР вимагає від влади арештувати Путіна

Це не перший випадок в історії африканської країни, коли звинувачений в воєнних злочинах лідер збирається ступити на її територію.

Останнього разу, коли обвинувачений у воєнних злочинах діяч відвідав ПАР, він був змушений перервати свій візит, інакше ризикував бути заарештованим. Тепер південноафриканська опозиція хоче зробити те ж саме з Владіміром Путіним, інформує ZN.ua .

Провідна опозиційна партія ПАР під назвою «Демократичний альянс» (DA) заявила, що звернулася до суду, щоб змусити уряд заарештувати Путіна, якщо він ступить на територію країни, - пише Politico .

Видання нагадує, що Міжнародний кримінальний суд в Гаазі в березні видав ордер на арешт російського автократа у зв’язку з примусовою депортацією українських дітей з окупованих українських територій до Росії. Партія DA подала заяву до суду з проханням «затримати Путіна і передати його МКС», якщо він прибуде до ПАР для участі в саміті БРІКС, який відбудеться серпні.

«DA домагається цього рішення, щоб забезпечити відсутність правової невизначеності щодо процедури, якої слід дотримуватися, і зобов'язань, покладених на державу, якщо президент Путін ступить на територію Південної Африки», - заявив тіньовий міністр юстиції DA Глінніс Брейтенбах.

Politico нагадує, що лідери Бразилії, Росії, Індії і Китаю приїдуть на саміт в ПАР 22-24 серпня. Як країна, що підписала Римський статут, вона теоретично була б зобов'язана заарештувати Путіна на своїй території. У 2015 році уряд ПАР дозволив тогочасному президенту Судану Омару аль-Баширу покинути країну після того, як він відвідав Преторію, де проходив самі Африканського Союзу, незважаючи на два ордери МКС на арешт за звинуваченням у геноциді і військових злочинах у Дарфурі.

Наразі Росія ще не підтвердила, чи буде Путін особисто присутній на саміті. З початку війни проти України він переважно уникає міжнародних поїздок. У вівторок речник Кремля Дмітрій Пєсков заявив, що Росія «візьме участь у цьому саміті на належному рівні».

Раніше у вівторок Міністерство закордонних справ Південно-Африканської Республіки заявило, що надасть імунітет учасникам саміту БРІКС, зазначивши, що це «стандартна» процедура для країни, яка приймає міжнародний саміт.

«Ці імунітети не скасовують будь-який ордер, який може бути виданий будь-яким міжнародним трибуналом проти будь-якого учасника конференції», - йдеться в заяві міністерства.