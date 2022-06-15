В РФ распространяют фейк о заградительных отрядах в ВСУ: что еще придумали россияне?

Опровергнуты очередные фейк, манипуляцию и дезинформацию роSSийской пропаганды

В РФ распространяют фейк о заградительных отрядах в ВСУ: что еще придумали россияне?
© Фото из открытых источников

РоSSийская пропаганда продолжает лгать, манипулировать и извращать факты . Например, Минобороны РФ распространило вымысел о том, что в ВСУ якобы действуют заградительные отряды. Очередную порцию лжи опроверг Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины.

Как сообщает ЦПД, в минобороны РФ заявили: «На фоне военных поражений… киевский режим пытается остановить… сдачу в плен своих подразделений заградительными отрядами». И при этом они сообщили, что «в Новомихайловке [Донецкая область] националисты расстреляли в спину украинских военных, отказавшихся продолжать боевые действия».


Юлия Лавришин, ZN.ua





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