В РФ распространяют фейк о заградительных отрядах в ВСУ: что еще придумали россияне?

РоSSийская пропаганда продолжает лгать, манипулировать и извращать факты . Например, Минобороны РФ распространило вымысел о том, что в ВСУ якобы действуют заградительные отряды. Очередную порцию лжи опроверг Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины.

Как сообщает ЦПД, в минобороны РФ заявили: «На фоне военных поражений… киевский режим пытается остановить… сдачу в плен своих подразделений заградительными отрядами». И при этом они сообщили, что «в Новомихайловке [Донецкая область] националисты расстреляли в спину украинских военных, отказавшихся продолжать боевые действия».