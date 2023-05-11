Конкурент Ердогана знявся з президентських перегонів після «зливу» фейкового сексвідео
Мухаррем Індже не висловив прямої підтримки жодному іншому кандидату
За кілька днів до парламентських та президентських виборів у Туреччині, з президентських перегонів знявся один з чотирьох кандидатів – Мухаррем Індже від партії «Батьківщина». Як
«За мої 45 років у політиці я ніколи не бачив речей, свідком яких я був за останні 45 днів. Це фейк», – сказав він, критикуючи поліцію та прокуратуру за те, що вони не вжили заходів через оприлюднення сексвідео.
Індже відкрито не підтримав когось із трьох кандидатів, що залишаються у боротьбі за посаду президента, але нагадав, що він був членом Республіканської народної партії (CHP). Лідер цієї партії – Кемаль Кілічдароглу, який є основним конкурентом діючого президента Реджепа Таїпа Ердогана.
Вибори президента Турції відбудуться 14 травня. Діючий президент Ердоган у передвиборчій боротьбі використовує адміністративний ресурс та популістичні лозунги, навіть, обіцяючи громадянам безкоштовний газ. Також він переконує громадян, що його програш на виборах стане катастрофою для країни.