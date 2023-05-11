Конкурент Ердогана знявся з президентських перегонів після «зливу» фейкового сексвідео

Мухаррем Індже не висловив прямої підтримки жодному іншому кандидату

За кілька днів до парламентських та президентських виборів у Туреччині, з президентських перегонів знявся один з чотирьох кандидатів – Мухаррем Індже від партії «Батьківщина». Як повідомляє видання Hurriyet Daily News, політик висловив своє обурення змовою проти нього, яка включала оприлюднення фейкового сексвідео за його участі, інформує ZN.ua.

Конкурент Ердогана знявся з президентських перегонів після «зливу» фейкового сексвідео
Індже каже, що за 45 днів побачив таке, що не бачив за 45 років у політиці
© Скріншот Youtube

«За мої 45 років у політиці я ніколи не бачив речей, свідком яких я був за останні 45 днів. Це фейк», – сказав він, критикуючи поліцію та прокуратуру за те, що вони не вжили заходів через оприлюднення сексвідео.

Індже відкрито не підтримав когось із трьох кандидатів, що залишаються у боротьбі за посаду президента, але нагадав, що він був членом Республіканської народної партії (CHP). Лідер цієї партії – Кемаль Кілічдароглу, який є основним конкурентом діючого президента Реджепа Таїпа Ердогана.

Вибори президента Турції відбудуться 14 травня. Діючий президент Ердоган у передвиборчій боротьбі використовує адміністративний ресурс та популістичні лозунги, навіть, обіцяючи громадянам безкоштовний газ. Також він переконує громадян, що його програш на виборах стане катастрофою для країни.


Стас Константинов, ZN.ua





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