ЄС припиняє допомогу палестинській території після нападу на Ізраїль

Рішення Брюсселя відбулося після аналогічних кроків Німеччини та Австрії.

Євросоюз переглянув фінансову допомогу палестинським територіям після того, як ХАМАС атакував Ізраїль, передає Financial Times .

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"Масштаби жорстокості та терору щодо народу Ізраїлю є поворотним моментом. Так, як було, вже не буде. Усі платежі призупинено. Усі проєкти взято на контроль. Усі нові бюджетні пропозиції, у тому числі на 2023 рік, відкладено до подальшого повідомлення. Підбурювання до ненависті, насильства та прославлення терору отруїли свідомість занадто багатьох. Заходи потрібно вживати негайно", – заявив європейський комісар Олівер Вархелі.

Рішення ЄС стосується допомоги в розмірі 691 млн євро і ухвалене після того, як раніше в понеділок уряд Німеччини заявив про припинення двосторонньої допомоги у розмірі 125 млн євро, яку збиралися надати цього року. Також було припинено допомогу Австрії на суму 19 млн євро.

У рамках спільної програми надання фінансової підтримки Західному берегу річки Йордан і Сектору Газа, контрольованому рухом ХАМАС, ЄС обіцяв виділити в період з 2021 по 2024 рік в цілому 1.18 млрд євро. Єврокомісія запевняє, що гроші ЄС не надходили до ХАМАСу.

У вівторок міністри закордонних справ 27 країн ЄС зберуться в Маскаті (Оман) на екстрене засідання, присвячене реакції блоку на теракт.