У РФ до 25 років колонії засудили опозиціонера Кара-Мурзу – за «фейки» про російське вторгнення в Україну

Посольство Канади у Москві заявило про «темний поворот» в історії Росії, а Велика Британія, США та ЄС вимагають звільнити засудженого

Владіміра Кара-Мурзу засудили до 25 років ув'язнення © Виталий Рагулин

Сьогодні Московський міський суд виніс вирок російському опозиціонеру Владіміру Кара-Мурзє, якого кремліський режим звинуватив у держзраді та розповсюдженні на міжнародних майданчиках «фейків» про російське вторгнення в Україну. Його засудили до 25 років колонії, повідомляє Meduza.

Західні країни були одностайні у засудженні цього вироку, як і раніше засуджували сам процес. Міністерство закордонних справ Великої Британії викликало посла РФ у Лондоні Андрєя Кєліна, інформує ZN.ua .

«Йому (послу) дадуть зрозуміти, що Велика Британія вважає засудження пана Кара-Мурзи таким, що суперечить міжнародним зобов’язанням росії щодо прав людини, включаючи право на справедливий суд», – йдеться у заяві британського МЗС.

Голова МЗС Джеймс Клеверлі заявляє, що Лондон продовжить вимагати негайного звільнення політика, який засудив російське вторгнення в Україну. Велика Британія розглядає подальші кроки щодо притягнення до відповідальності осіб, причетних до затримання та жорстокого поводження з Кара-Мурзою.

Посольство Канади в Росії цитує у Twitter заяву посла Елісон ЛеКлер: «Три десятиліття тому вільна й демократична Росія намагалася у боротьбі народитися на світ. Сьогоднішній вирок – це сумне свідчення темного перевороту , до якого дійшла ця боротьба».

Представництво ЄС у РФ засудило вирок й вимагає звільнити Кара-Мурзу та усіх інших осіб, котрих було засуджено російськими судами за правду про російсько-українську війну.

«Сьогоднішнє обурливо жорстоке рішення суду у черговий раз чітко демонструє використання судової влади з політичною метою для здійснення впливу на активістів, правозахисників та будь-яких осіб, що висловлюються проти незаконної агресивної війни Росії проти України», – йдеться у заяві представництва ЄС у Telegram.

США теж вимагають звільнення Кара-Мурзи й засуджують вирок суду.

«Криміналізація критики дій уряду – це прояв страху, а не сили», – наводить у Twitter Посольство США у РФ слова посла Лінн Трейсі.

Владімір Кара-Мурзі був арештований у Москві у квітні 2022 року. Затримання сталося після його виступу перед членами Палати представників Штату Аризона (США), де він розповів про бомбардування Росією жилих районів та об’єктів соціальної інфраструктури в Україні.