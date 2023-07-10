Росіяни розганяють новий фейк про батальйони "Азов" і "Кракен"

Ворог активно дискредитує Україну напередодні саміту НАТО.

Російські пропагандисти поширюють черговий фейк про Збройні сили України. Цього разу вони пишуть, що НАТО хоче використати батальйони "Азов" і "Кракен" для придушення протестів у Франції. Однак ця заява є брехнею, пише Центр протидії дезінформації, інформує ZN.ua .

Фото ілюстративне © t.me/polkazov

Для достовірності росіяни посилаються на начебто офіційний сайт НАТО, де вказана така заява генсека Єнса Столтенберга. Проте ця інформація вигадана. Зауважимо, що бригада "Азов" знаходиться у складі Нацгвардії, а "Кракен" - це окремий розвідувально-диверсійний підрозділ ГУР, названий на честь міфічного гігантського чудовиська, що несе смерть ворогам.

"У такий спосіб ворог намагається дискредитувати ЗСУ та посилити свій пропагандистський аргумент про те, що Україна є маріонеткою Альянсу, яку той використовує у власних цілях", - додають у ЦПД.

Зазначається, що Росія може активізувати свої дезінформаційні зусилля на тлі саміту НАТО у Вільнюсі, який відбудеться 11-12 липня. За даними Bloomberg, президент Володимир Зеленський все ж відвідає саміт для зустрічі з лідерами держав-членів альянсу. Раніше віцепрем’єрка з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина говорила про відсутність остаточного рішення щодо присутності глави держави у Вільнюсі, оскільки не до кінця були зрозумілі формати зустрічей і потенційні рішення щодо України.