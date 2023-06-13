Росіяни поширюють фейкову інформацію про втрати, щоб витягнути у нас уточнення – Маляр

Окупанти свідомо називають хибні цифри, щоб українська сторона спростувала їх.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що агресор свідомо поширює фейкові дані про втрати українських Сил оборони під час контрнаступу, щоб наша держава, спростовуючи їх, назвала реальні цифри. Про це вона заявила в ефірі телемарафону, інформує ZN.ua .

© Ганна Маляр / Facebook

Маляр зазначила, що під час війни, безумовно, є втрати техніки та озброєння. Ще ніхто не винайшов таку військову техніку, яку неможливо знищити.

"Але росіяни тим, що подають цю інформацію, намагаються витягнути у нас уточнення. У них складно з розвідкою на нашій території, і, приміром, якщо вони говорять, що вони знищили умовно 11 танків, то вони чекають, що ми "заковтнемо" цей гачок і підкажемо їм, скільки насправді вони знищили, уточнюючи цю інформацію. Таким чином ми видамо свою інформацію", – розповіла заступниця голови Міноборони.

За її словами, до таких повідомленнь слід ставитися спокійно. Так, втрати є з двох боків, але жодна сторона не демонструє їх публічно, адже це інформаційне правило війни.

Вона додала, що українці мають сприймати інформацію від російських джерел як провокацію та вірити лише українським офіційним джерелам - Генштабу та Міністерству оборони.

Раніше генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг позитивно оцінив початок контрнаступу українських військ на тимчасово захоплених Росією територіях.