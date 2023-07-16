Росіяни почали активніше «плодити» фейки з українськими військовополоненими – СтратКом ЗСУ

В СтратКомі пояснили, з чим це може бути пов'язано.

Росіяни продовжують вести війну не лише на фронті, а й в інформаційному полі. І останнім часом посилилась робота російських пропагандистів, які особливу увагу приділяють відео та фото з українськими полоненими військовими, повідомив СтратКом ЗСУ, інформує ZN.ua .

© Укренерго

«За останній тиждень зафіксовано понад 4800 таких повідомлень. У окремі дні росіяни продукували більш як 870 повідомлень через понад 1300 різних джерел. Аналіз такої «інформації», першоджерел та каналів її поширення дозволяє дійти висновку, що в переважній більшості вона є фейком, орієнтованим на внутрішнього споживача», – зазначили у СтратКомі.

Там пояснили, що швидше за все це пов’язано із завезенням росіянами на певні ділянки фронту нових пропагандистів тактичного рівня. І в них «простежуються ознаки слабкої, але, все ж таки, хоча б якоїсь розумової діяльності. І навіть здібності до креативу».

У СтратКомі вважають, що така активізація російської пропаганди може свідчити про спроби воєнно-політичного керівництва країни-терористки «розбавити» думки в їх суспільстві про присутність невдач їхньої армії на фронті. Водночас такі фейки з полоненими воїнами України, на думку ворога, мають посилювати стійкість духу їх солдат та, навпаки, пригнічувати психологічну стійкість захисників нашої держави та членів їх сімей.

«Масова поява матеріалів з полоненими захисниками Батьківщини – це активізація одного з напрямків інформаційної війни РФ проти України. Це не підвищення кількості осіб, що потрапили в полон – це саме підвищення кількості вироблених російською пропагандою матеріалів впливу», – додали в СтратКомі.

Там зазначили, що про це свідчить:

активізація так званої «фабрики тролів» та ботоферм;

продукування фейків та постановочних кадрів;

велика кількість та різноманітність тематик подачі матеріалів про, або з участю полонених (підготовлені найманці з Європи);

слабка техніка НАТО підводить;

добровільна здача за різних причин (нацисти, азовці тощо);

велика кількість російських пропагандистських медіа, що працюють за визначеними методичками без урахування рейтинговості матеріалів;

підтримка в соціальних медіа країн-партнерів РФ (Білорусь);

(Білорусь); використання тематики військовополонених в пропагандистських сюжетах без урахування вимог «женевських конвенцій».

«Просимо дотримуватись інформаційної гігієни, критично ставитись до ворожих джерел і користуватися офіційними джерелами інформації. Та, звісно, вірити в Збройні Сили. Разом – до Перемоги!», – підсумували в СтратКомі.