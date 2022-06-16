Украина установила двух россиян, которые насиловали украинок в оккупации

Украинская прокуратура установила личности двух роSSийских солдат, которые причастны к изнасилованиям в Украине. Генеральный прокурор Ирина Венедиктова говорит о сложности и деликатность расследований фактов изнасилований в условиях войны.

"Нам надо собирать доказательства, отделяя информацию в зависимости от источников, чтобы она соответствовала действительности", — добавил прокурор Международного уголовного суда Карим Хан, который приехал в Киев .

"У нас, к сожалению, есть опыт расследования таких преступлений (сексуального насилия) во время вооруженных конфликтов, во время войны с 2014 года. С 2014 года на оккупированных территориях эти зверства совершались – и изнасилования, и пытки. Напомню вам об "Изоляции", по которой проводится расследование. Поэтому, конечно, у нас есть методология расследования", — сказала Венедиктова в эфире украинского телемарафона в четверг.

После того как украинская армия освободила Киевскую, Черниговскую и Сумскую области, стали появляться свидетельства изнасилований, в том числе и групповых, роSSийскими военными украинцев на оккупированных территориях.

Методология расследования изнасилований в условиях войны отличается от методологии в мирное время. При изнасиловании в мирное время следователи проводят быстрые экспертизы почти сразу после изнасилования, чтобы получить эффективный результат расследования. В условиях войны экспертиза с жертвой может проходить не на протяжении часов, а спустя недели, месяцы.

Генпрокурор говорит, что сейчас совершается очень много таких преступлений, в том числе, и в оккупированной Херсонской области.

"Мы должны помнить, что внутри расследований таких преступлений есть человек, который пострадал… Человек, который пережил самый ужасный стресс в своей жизни. Поэтому мы должны делать все, чтобы такой человек чувствовал себя защищенным. Если будет чувствовать защищенным – будет обращаться в правоохранительные органы", — отметила Венедиктова.

Многие жертвы на освобожденных территориях боятся, продолжила генпрокурор, что роSSийские войска вернуться и убьют их.

"Расследовать такие преступления надо осторожно, защищая права эти людей, защищая их частную жизнь, давать им возможность реабилитации", – сказала генпрокурор.

Она уверена, что после окончания войны будет очень много таких дел, когда люди почувствуют себя в безопасности. “На сегодня у нас есть трое потерпевших и два установленных преступника", — добавила Венедиктова.

Уголовное производство по обвинению одного и роSSийских военных в изнасиловании направлено в суд. Первое заседание, где его будут судить заочно, состоится 23 июня.

"Мы попытаемся сделать все, чтобы обезопасить жизнь человека, который потерпел от этого преступления", — подытожила Венедиктова.