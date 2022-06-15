Никогда не простим россиянам его смерть: в сети волна скорби из-за гибели известного активиста Романа Ратушного

В бою под Изюмом Харьковской области 9 июня погиб известный киевский активист и разведчик 93 ОМБр "Холодный яр" Роман Ратушный. 14 июня его гибель подтвердилась, она вызвала волну скорби в сети.

"Апостроф" собрал слова скорби и уважения, которые пишут украинцы в связи с гибелью Романа Ратушного, информирует Апостроф.

Как сообщили на Facebook-странице 93-й бригаде Холодный Яр, с первого дня полномасштабного роSSийского вторжения Роман участвовал в боях под Киевом, а затем присоединился к 93-й бригаде Холодный Яр. Он стал разведчиком, и в составе холодноярской бригады освобождал Тростянец, воевал на Сумщине и под Изюмом. Погиб 9 июня при выполнении боевого задания на оккупированной территории – в разведдозоре в составе боевой группы.

"Чем больше россиян мы убьем сейчас, тем меньше россиян придется убивать нашим детям", – так говорил Роман друзьям, просил помнить и распространять этот тезис.

В Twitter опубликовали последнюю записку Ратушного, в которой он написал свое любимое стихотворение Михаила Семенко – "Патагония", ниже подписал: "Не торопитесь за мной, дайте от вас отдохнуть".

Украинцы в сети пишут слова скорби в связи с гибелью Романа Ратушного и делятся воспоминаниями о нем.


Лена Руденко, Апостроф





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