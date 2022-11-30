Gazeta Wyborcza: Смерть глави МЗС Білорусі - справжня загадка, чи стоїть за нею Кремль?
Польський оглядач пояснює, яку користь могла б принести Москві несподівана смерть вірного соратника Лукашенка, інформує
Смерть 64-річного міністра закордонних справ Білорусі Уладзіміра Макея спровокувала хвилю спекуляцій про те, з якими ще втратами зіштовхнеться Мінськ. Покійний міністр був одним з найближчих соратників Аляксандра Лукашенка. Його називали «білоруським Макіавеллі».
Чиновник, який вірно служив диктатору більше 20 років, несподівано помер в суботу вдома. Макей не хворів, рідні вважали його цілком здоровим. У всякому разі він був дуже активним.
Ще в п’ятницю Уладзімір Макей зустрічався з апостольським нунцієм, ще на день раніше він повернувся з Казахстану, де відбувся саміт ОДКБ, який закінчився скандальним протестом Вірменії, - пише в своїй статті колишній московський кореспондент