Gazeta Wyborcza: Смерть глави МЗС Білорусі - справжня загадка, чи стоїть за нею Кремль?

Смерть 64-річного міністра закордонних справ Білорусі Уладзіміра Макея спровокувала хвилю спекуляцій про те, з якими ще втратами зіштовхнеться Мінськ. Покійний міністр був одним з найближчих соратників Аляксандра Лукашенка. Його називали «білоруським Макіавеллі».

Чиновник, який вірно служив диктатору більше 20 років, несподівано помер в суботу вдома. Макей не хворів, рідні вважали його цілком здоровим. У всякому разі він був дуже активним.