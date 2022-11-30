Gazeta Wyborcza: Смерть глави МЗС Білорусі - справжня загадка, чи стоїть за нею Кремль?

Польський оглядач пояснює, яку користь могла б принести Москві несподівана смерть вірного соратника Лукашенка, інформує ZN.ua.

Gazeta Wyborcza: Смерть глави МЗС Білорусі - справжня загадка, чи стоїть за нею Кремль?
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Смерть 64-річного міністра закордонних справ Білорусі Уладзіміра Макея спровокувала хвилю спекуляцій про те, з якими ще втратами зіштовхнеться Мінськ. Покійний міністр був одним з найближчих соратників Аляксандра Лукашенка. Його називали «білоруським Макіавеллі».

Чиновник, який вірно служив диктатору більше 20 років, несподівано помер в суботу вдома. Макей не хворів, рідні вважали його цілком здоровим. У всякому разі він був дуже активним.

Ще в п’ятницю Уладзімір Макей зустрічався з апостольським нунцієм, ще на день раніше він повернувся з Казахстану, де відбувся саміт ОДКБ, який закінчився скандальним протестом Вірменії, - пише в своїй статті колишній московський кореспондент Gazeta Wyborcza Вацлав Радзівінович. Він нагадує, що багатьох здивувала поїздка білоруського міністра в Астану, тому що він вирушив туди не разом з Лукашенком, а окремо, транспортним військовим літаком. Тому з’явилися підозри, що Макей впав у немилість диктатора. І це може стояти за його несподіваною смертю.


Лесь Димань, ZN.ua





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