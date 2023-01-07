Казахський журналіст поділився, що його вразило в українцях: "Коли розмовляєш із простими людьми, які втратили рідних..."

Казахський журналіст поділився, що його вразило в українцях: "Коли розмовляєш із простими людьми, які втратили рідних..."

Лукпан Ахмедьяров, журналіст із Казахстану, розповідає про те, якими він побачив українців під час його поїздки до України напередодні нового року.

"Позитивно шокує те, що люди не втрачають присутності духу, вони готові боротися далі. Навіть на тлі відключення комунальних послуг, коли українці говорять про росіян: "без світла чи без вас – без вас, без тепла чи без вас – без вас". Вони дуже вірять у те, що вони переможуть.

Коли розмовляєш із простими людьми, які втратили рідних, близьких і бачили безліч жахливих речей... Вони намагаються адаптуватися до більш-менш мирного життя після окупації. Українці розуміють головну думку, що треба боротися.

Наприклад, оголошується повітряна тривога – побігли в укриття, посиділи там 3 години та не почули жодного вибуху, бо ППО відпрацювало дуже добре. Через 3 години надходить повідомлення "Увага! Відбій повітряної тривоги", ми виходимо з притулку і насамперед, що роблять українці - перекидають гроші для ЗСУ. Такий "рахмед" (подяка) за те, що жодна ракета не досягла цілей, - каже Лукпан Ахмедьяров.


Алексей Ионов, politeka.net





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