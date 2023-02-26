У Росії чергова смерть серед топменеджерів нафтогазових компаній

У Підмосков'ї знайдено мертвим експартнера зятя Єльцина бізнесмена В'ячеслава Ровнейка. Про це повідомляють російські ЗМІ .

Ровнейко став восьмим нафтогазовим магнатом та одинадцятим російським топменеджером, який загинув за дивних обставин з початку 2022 року.

РосЗМІ повідомляють, що Ровнейко заснував компанію Urals Energy N.V. з зятем першого президента Росії Бориса Єльцина.

Окрім того, він був співвласником бельгійської нафто-трейдингової компанії та гендиректором Паливного союзу.

Журналісти з’ясували, що магната знайшли непритомним у його будинку, який знаходиться на Рубльово-Успенському шосе. Лікарі не змогли врятувати життя росіянина.

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