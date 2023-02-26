У Росії чергова смерть серед топменеджерів нафтогазових компаній

Восьма з початку 2022 року.

У Росії чергова смерть серед топменеджерів нафтогазових компаній
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У Підмосков'ї знайдено мертвим експартнера зятя Єльцина бізнесмена В'ячеслава Ровнейка. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Ровнейко став восьмим нафтогазовим магнатом та одинадцятим російським топменеджером, який загинув за дивних обставин з початку 2022 року.

РосЗМІ повідомляють, що Ровнейко заснував компанію Urals Energy N.V. з зятем першого президента Росії Бориса Єльцина.

Окрім того, він був співвласником бельгійської нафто-трейдингової компанії та гендиректором Паливного союзу.

Журналісти з’ясували, що магната знайшли непритомним у його будинку, який знаходиться на Рубльово-Успенському шосе. Лікарі не змогли врятувати життя росіянина.

Нагадаємо, у січні 2022 року в елітному селищі Ленінградської області знайшли мертвим 60-річного голову транспортної служби «Газпром інвест» Леоніда Шульмана.

На початку серпня 2022 року із вікна Центральної клінічної лікарні випав віцепрезидент «Лукойлу» Равіль Маганов.

У липні 2022 року в передмісті Петербурга знайдено тіло 61-річного Юрія Воронова, голови транспортної компанії "Астра Шиппінг", яка займалася арктичними підрядами "Газпрому". Воронова знайшли у басейні із простріленою головою.

У травні колишній топменеджер «Лукойлу» Олександр Суботін помер у Митищах після сеансу у місцевих шаманів.

21 квітня колишній топменеджер компанії «Новатек» Сергій Протосеня, його дружина та дочка були знайдені мертвими в Іспанії. Їхні тіла були виявлені в будинку в населеному пункті Льорет-де-Мар (провінція Жирона). Протосеня володів статком у 400 млн євро і жив у Франції. Сім'я приїхала до Іспанії на великодні свята.

18 квітня у Москві знайшли мертвими колишнього віцепрезидента «Газпромбанку» Владислава Аваєва, його дочку та дружину. Тіла знайшли у квартирі на Університетському проспекті – їх виявила родичка, яка не змогла додзвонитися до Аваєвих кілька днів.

25 лютого знайшли мертвим 61-річного Олександра Тюлякова, заступника гендиректора Єдиного розрахункового центру "Газпрому" з корпоративної безпеки. Поліція попередньо встановила, що чоловік наклав на себе руки. Поруч із його тілом лежала записка.

За матеріалами: ZN.UA /

Лія Ільченко, ZN.ua





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