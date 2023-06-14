Офіцер ЗСУ розповів, як Залужний дізнався про свою "смерть"

Головнокомандувач, перш ніж спростувати ті чи інші чутки, завжди намагається дочекатися "піку маразму від російської пропаганди".

Офіцер ЗСУ розповів, як Залужний дізнався про свою
© Скріншот ZN.UA

Полковник ЗСУ Анатолій Штефан розповів, що головнокомандувач Валерій Залужний дізнався про свою "смерть", "важке поранення голови" та "важку операцію на мозку з трепанацією черепа" з інтернету і Tg-каналів, які часто читає. Під час інтерв'ю BBC Штефан зауважив, що до таких повідомлень український воєначальник ставиться з гумором і "не збирався реагувати на них", адже немає сенсу "виправдовуватися за якісь фейки", інформує ZN.ua.

Штефан нагадав, як директор Служби зовнішньої розвідки РФ заявив, нібито РФ отримує інформацію про стан здоров’я Залужного, "але не розголошуватиме" її. Саме тоді полковник і запропонував головкому спростувати фейки та "страшну таємницю російської пропаганди". До того ж про стан воєначальника почали перейматися вже й самі українці.

"Записали ми це відео і подумали, що [росіяни] зараз скажуть: от він сидить, значить, поранений. Тож ми одразу записали друге відео, де тримає селфі камеру і, усміхаючись, каже, що все добре", – розповів Штефан.

Залужний, продовжив військовий, завжди сміється з таких історій - він вже звик до них. Проте для спростування головнокомандувач намагається дочекатися "піку маразму від російської пропаганди".

Нагадаємо, на початку травня російські військові почали активно поширювати фейки про смерть українських воєначальників. Спершу пропагандисти збрехали про ліквідацію командувача Силами територіальної оборони України генерал-майора Ігора Танцюри. Та вже наступного дня речник ТрО Денис Зелінський спростував цю заяву.


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





Интересные новости
Під суд піде ще одна "воєнна кореспондентка" з Донецької області, яка спотворює події в Україні на користь РФПід суд піде ще одна "воєнна кореспондентка" з Донецької області, яка спотворює події в Україні на користь РФ
Через чотири дні після катастрофи на ГЕС: Путін нарешті розпорядився створити урядову комісіюЧерез чотири дні після катастрофи на ГЕС: Путін нарешті розпорядився створити урядову комісію
Верховна Рада звернулась до ООН із закликом визнати Росію державою-спонсором тероризмуВерховна Рада звернулась до ООН із закликом визнати Росію державою-спонсором тероризму
СБУ повідомила про підозру «міністру транспорту» в Криму і гауляйтеру СєвєродонецькаСБУ повідомила про підозру «міністру транспорту» в Криму і гауляйтеру Сєвєродонецька
Війська РФ обстріляли човен із цивільними, які евакуювалися з Херсонської області: є пораненіВійська РФ обстріляли човен із цивільними, які евакуювалися з Херсонської області: є поранені
Блок рекламы


Похожие новости
Маємо певні успіхи, реалізовуємо наші плани, рухаємося вперед – ЗалужнийМаємо певні успіхи, реалізовуємо наші плани, рухаємося вперед – Залужний
Списки 200-х росіян поповнив командир підрозділу «Шторм» та ще два офіцери РФСписки 200-х росіян поповнив командир підрозділу «Шторм» та ще два офіцери РФ
Ігнат розповів, як проходитимуть навчання українських пілотів на винищувачах F-16Ігнат розповів, як проходитимуть навчання українських пілотів на винищувачах F-16
Зеленський розповів, скільки батарей ППО Patriot потрібно УкраїніЗеленський розповів, скільки батарей ППО Patriot потрібно Україні
Кличко розповів, скільки грошей було виділено з бюджету Києва на облаштування укриттів за два рокиКличко розповів, скільки грошей було виділено з бюджету Києва на облаштування укриттів за два роки
Окупанти знову перетворюють ЗАЕС на свою базу – ФедоровОкупанти знову перетворюють ЗАЕС на свою базу – Федоров
«На росії нова пропагандистська істерика»: експерт розповів про скандал через заяву Ліндсі Грема«На росії нова пропагандистська істерика»: експерт розповів про скандал через заяву Ліндсі Грема
Конкурент Трампа по виборам у США розповів про свої дії на посту президента стосовно війни в УкраїніКонкурент Трампа по виборам у США розповів про свої дії на посту президента стосовно війни в Україні
МО РФ створює свою ПВКМО РФ створює свою ПВК
Залужний привітав Міллі з днем Збройних Сил США: про що ще говорили генералиЗалужний привітав Міллі з днем Збройних Сил США: про що ще говорили генерали
Последние новости
Подгружаем последние новости