Офіцер ЗСУ розповів, як Залужний дізнався про свою "смерть"

Головнокомандувач, перш ніж спростувати ті чи інші чутки, завжди намагається дочекатися "піку маразму від російської пропаганди".

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Полковник ЗСУ Анатолій Штефан розповів, що головнокомандувач Валерій Залужний дізнався про свою "смерть", "важке поранення голови" та "важку операцію на мозку з трепанацією черепа" з інтернету і Tg-каналів, які часто читає. Під час інтерв'ю BBC Штефан зауважив, що до таких повідомлень український воєначальник ставиться з гумором і "не збирався реагувати на них", адже немає сенсу "виправдовуватися за якісь фейки", інформує ZN.ua .

Штефан нагадав, як директор Служби зовнішньої розвідки РФ заявив, нібито РФ отримує інформацію про стан здоров’я Залужного, "але не розголошуватиме" її. Саме тоді полковник і запропонував головкому спростувати фейки та "страшну таємницю російської пропаганди". До того ж про стан воєначальника почали перейматися вже й самі українці.

"Записали ми це відео і подумали, що [росіяни] зараз скажуть: от він сидить, значить, поранений. Тож ми одразу записали друге відео, де тримає селфі камеру і, усміхаючись, каже, що все добре", – розповів Штефан.

Залужний, продовжив військовий, завжди сміється з таких історій - він вже звик до них. Проте для спростування головнокомандувач намагається дочекатися "піку маразму від російської пропаганди".

Нагадаємо, на початку травня російські військові почали активно поширювати фейки про смерть українських воєначальників. Спершу пропагандисти збрехали про ліквідацію командувача Силами територіальної оборони України генерал-майора Ігора Танцюри. Та вже наступного дня речник ТрО Денис Зелінський спростував цю заяву.