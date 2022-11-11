"Смерть ворогам!": як мешканці Херсона та області зустрічають ЗСУ, відео та фото

Цього тижня сталася подія, яка облетіла весь світ: Збройні сили України зуміли просунутися вглиб Херсонської області та зайти до самого обласного центру. Місцеві жителі не приховують своїх радісних емоцій, інформує Апостроф.

"Апостроф" зібрав добірку фото та відео зі звільнених районів Херсонщини.

У Мережі з'явилися фото та відео з центральної частини Херсона, де розташована будівля ОДА.


Український прапор підняли і над будинком Головного управління Національної поліції у Херсонській області.

В одному із населених пунктів області дівчина вийшла до ЗСУ зі скрипкою та виконала гімн України.

Також з'явилися повідомлення про звільнення Чорнобаївки та Берислава, проте Генштаб поки що офіційно не коментує цю ситуацію.


Євген Устименко, Апостроф





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