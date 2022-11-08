Росіяни не вірять даним про втрати, але все одно готові йти на смерть в Україні

У Росії скорочується кількість прихильників продовження воєнних дій в Україні. Такими є дані російського опозиційного проєкту Russian Field.

Зокрема, за результатами опитування Russian Field, проведеного наприкінці вересня, прихильників війни в Україні дедалі меншає. Ще влітку «партія війни» почала скорочуватись, а за результатами вересневого опитування, кількість росіян, які виступають за продовження «спеціальної воєнної операції» практично зрівнялась із тими, хто тяжіє до мирних переговорів (46% та 44% відповідно). Ще два місяці тому за продовження «СВО» висловлювались щонайменше на 6% більш респондентів. Втім, дослідження щодо змісту переговорів не проводились.

Серед жінок більше прихильників переговорів (52%), чоловіки, попри ризики мобілізації, налаштовані більш войовниче (57% за продовження війни).

До переговорів схиляється переважно молодь та люди віком до 44 років, опитані люди старшого віку частіше заявляли про необхідність продовжувати «спеціальну воєнну операцію»: в категорії 18-26 років 59% категоричні в бажанні припинити війну і лише 30% підтримують «СВО». В категорії 60+ ситуація дзеркальна: 33% та 58% відповідно.

Водночас, підтримка дій Владіміра Путіна залишається високою (75%), причому росіяни готові підтримати будь-яке його рішення: 75% підтримають початок мирних переговорів, 60% — новий наступ на Київ.

При цьому, прихильників часткової мобілізації найбільше серед опитуваних з високим рівнем матеріального стану, а найменше — серед тих, у кого він «вкрай низький».