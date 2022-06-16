На Сумщине три человека погибли, подорвавшись на роSSийской мине, еще один погиб от вражеских ракет

В Сумской области 15 июня от роSSийских ракет и мин погибли четыре человека, еще семеро получили ранения. Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий в Telegram .

По его информации, днем захватчики дважды совершили обстрелы Новослободской громады, использовав минометы и артиллерию.

"На одной из грунтовых дорог, на мине роSSийских врагов (вероятно ТМ-62) подорвался автомобиль. Три человека погибли на месте, один — ранен. Сейчас находится в больнице", — рассказал Живицкий.

Он добавил, что также после 14 часов были зафиксированы единичные вражеские выстрелы по территории Эсманьской и Белопольской громад.