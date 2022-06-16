На Сумщине три человека погибли, подорвавшись на роSSийской мине, еще один погиб от вражеских ракет

Также семь жителей области получили ранения.

На Сумщине три человека погибли, подорвавшись на роSSийской мине, еще один погиб от вражеских ракет
Фото иллюстративное
© Дмитрий Живицкий Сумская ОВА/Telegram

В Сумской области 15 июня от роSSийских ракет и мин погибли четыре человека, еще семеро получили ранения. Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий в Telegram.

По его информации, днем захватчики дважды совершили обстрелы Новослободской громады, использовав минометы и артиллерию.

"На одной из грунтовых дорог, на мине роSSийских врагов (вероятно ТМ-62) подорвался автомобиль. Три человека погибли на месте, один — ранен. Сейчас находится в больнице", — рассказал Живицкий.

Он добавил, что также после 14 часов были зафиксированы единичные вражеские выстрелы по территории Эсманьской и Белопольской громад.


Максим Царук, ZN.ua





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