Авиаудар РФ по Лисичанску: не менее трех человек погибли – Гайдай

Семь человек получили ранения.

Войска РФ в четверг, 16 июня, нанесли авиаудары по Лисичанску Луганской области. В результате авиаудара не менее трех человек погибли, заявил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

"Авиаудар по Лисичанску. Попали в одно из сооружений, где прятались люди. По меньшей мере, трое погибших и семеро раненых. Разбираем завалы", - отметил Гайдай в Telegram.


Анна Конюченко, ZN.ua





Интересные новости
Интерактивная карта боевых действий в Украине: где идут бои 14 июняИнтерактивная карта боевых действий в Украине: где идут бои 14 июня
РоSSияне ракетой уничтожили вагон с гуманитарной помощью для эвакуированных мариупольцевРоSSияне ракетой уничтожили вагон с гуманитарной помощью для эвакуированных мариупольцев
РоSSия готовит к войне в Украине третьи резервные батальоны войск — британская разведкаРоSSия готовит к войне в Украине третьи резервные батальоны войск — британская разведка
В Лисичанске по указу Зеленского создадут военную администрациюВ Лисичанске по указу Зеленского создадут военную администрацию
Выезд мужчин за границу: кому еще позволят покинуть пределы страныВыезд мужчин за границу: кому еще позволят покинуть пределы страны
Блок рекламы


Похожие новости
Взрыв в Чернобыевке: два человека погибли и пятеро получили раненияВзрыв в Чернобыевке: два человека погибли и пятеро получили ранения
Оккупанты обстреляли Харьковскую область: ранены шесть человекОккупанты обстреляли Харьковскую область: ранены шесть человек
Войска РФ нанесли ракетный удар по Сумской области: четыре человека погибли, по меньшей мере шесть раненых — глава ОВАВойска РФ нанесли ракетный удар по Сумской области: четыре человека погибли, по меньшей мере шесть раненых — глава ОВА
В бою за трассу Бахмут-Лисичанск погибли 12 россиян – ЦымбалюкВ бою за трассу Бахмут-Лисичанск погибли 12 россиян – Цымбалюк
На Сумщине три человека погибли, подорвавшись на роSSийской мине, еще один погиб от вражеских ракетНа Сумщине три человека погибли, подорвавшись на роSSийской мине, еще один погиб от вражеских ракет
Вернется менее половины людей, - Максим Храмовой о миграцииВернется менее половины людей, - Максим Храмовой о миграции
В Китае сторонника вторжения рф в Украину лишили высокой должности: "Был третьим человеком..."В Китае сторонника вторжения рф в Украину лишили высокой должности: "Был третьим человеком..."
В ОП ответили на последнее заявление Медведева: "Маленький человек с большими комплексами"В ОП ответили на последнее заявление Медведева: "Маленький человек с большими комплексами"
Оккупанты обстреляли Николаевскую область: 19 человек получили раненияОккупанты обстреляли Николаевскую область: 19 человек получили ранения
В Тернопольской области восемь человек остаются в больнице после ракетного удараВ Тернопольской области восемь человек остаются в больнице после ракетного удара
Последние новости
Подгружаем последние новости