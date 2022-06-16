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2022-06-16
Авиаудар РФ по Лисичанску: не менее трех человек погибли – Гайдай
Семь человек получили ранения.
Войска РФ в четверг, 16 июня, нанесли авиаудары по Лисичанску Луганской области. В результате авиаудара не менее трех человек погибли, заявил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.
"Авиаудар по Лисичанску. Попали в одно из сооружений, где прятались люди. По меньшей мере, трое погибших и семеро раненых. Разбираем завалы", - отметил Гайдай в
Анна Конюченко, ZN.ua