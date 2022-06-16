Авиаудар РФ по Лисичанску: не менее трех человек погибли – Гайдай

Войска РФ в четверг, 16 июня, нанесли авиаудары по Лисичанску Луганской области. В результате авиаудара не менее трех человек погибли, заявил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

"Авиаудар по Лисичанску. Попали в одно из сооружений, где прятались люди. По меньшей мере, трое погибших и семеро раненых. Разбираем завалы", - отметил Гайдай в Telegram .