"Полковники, генералы - все были там": ВСУ уничтожили штаб россиян, появился рассказ сбежавшего оккупанта

удар всу, взрыв

ВСУ уничтожили штаб роSSийских военных с высшим офицерским составом.

Об этом стало известно из аудиоперехвата телефонного разговора одного из оккупантов, опубликованного на YouTube-канале советника министра внутренних дел Антона Геращенко.

На записи можно услышать, как роSSийский вояка жалуется, что им пришлось спасаться бегством после прицельного удара ВСУ по их штабу. Исходя из его слов можно понять, что внутри находился высший офицерский состав – полковники и генералы.

«Штаба нет! Разбило, на*уй. Мы, б*я, еле убегали. Мы со всеми [были]: полковники, генералы — все были ж там», - рассказал своей жене военный.

оккупанты, роSSийские солдаты, роSSийские войска

Он признался, что не знает, кому из тех, кто находился в штабе, удалось спастись. По словам вояки, он убегал очень быстро. Также оккупант рассказал, что сейчас продолжает прятаться от украинских защитников по подвалам вместе с другими членами своего подразделения.

Стоит отметить, что 13 июня в Национальной гвардии сообщали о нанесенном ударе по штабу, складу с боеприпасами и технике оккупантов в Харьковской области. Не исключено, что оккупант рассказывал именно об этом случае.

ВСУ, артиллерия


Дарья Волкова, politeka.net





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