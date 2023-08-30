У Новій Каховці знищили штаб «Єдіной Росії»

Відповідальність взяв на себе визвольний рух «Атеш».

Партизанський рух «Атеш» підірвав штаб «Єдіной Росії» в тимчасово окупованій Новій Каховці на Херсонщині, інформує ZN.ua.

У Новій Каховці знищили штаб «Єдіной Росії»
Так виглядав штаб напередодні
© Атеш

Як повідомили в організації, у вівторок ввечері, 29 серпня, о 21:00 партизан визвольного руху підірвав передвиборний штаб російської правлячої партії у Новій Каїховці за адресою вулиця Першотравнева 14.

Зокрема було знищено і троє військовослужбовці ВС РФ, які відповідали за охорону цього об'єкту.

«Внаслідок пожежі, що виникла внаслідок підриву, згоріла вся документація, яку окупанти завезли до виборів, призначених на 8-10 вересня. Ми не зазнаємо рашистських псевдовиборів на нашій території», - заявили в «Атеш» вранці.


Ірина Знась, ZN.ua





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