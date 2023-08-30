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2023-08-30
У Новій Каховці знищили штаб «Єдіной Росії»
Відповідальність взяв на себе визвольний рух «Атеш».
Партизанський рух «Атеш» підірвав штаб «Єдіной Росії» в тимчасово окупованій Новій Каховці на Херсонщині, інформує
Так виглядав штаб напередодні
Як
Зокрема було знищено і троє військовослужбовці ВС РФ, які відповідали за охорону цього об'єкту.
«Внаслідок пожежі, що виникла внаслідок підриву, згоріла вся документація, яку окупанти завезли до виборів, призначених на 8-10 вересня. Ми не зазнаємо рашистських псевдовиборів на нашій території», - заявили в «Атеш» вранці.
Ірина Знась, ZN.ua