Оккупанты обстреляли многоэтажку в Николаеве: пятеро раненых

Войска РФ продолжают обстреливать Николаевскую область, информирует ZN.ua.

Оккупанты обстреляли многоэтажку в Николаеве: пятеро раненых
© Мэр Николаева Александр Сенкевич Telegram

В среду, 15 июня, роSSийские оккупационные войска обстреляли Николаев. В результате удара по многоэтажке пять человек получили ранения, отметил глава областной военной администрации Виталий Ким.

"Как всегда, оккупанты артиллерией по "военному" объекту. 5 раненых жителей", - подчеркнул Ким в Telegram.

РоSSийские войска за минувшие сутки обстреляли три района в Николаевской области. В результате обстрелов 19 человек получили травмы.

Глава областной военной администрации Виталий Ким заявил, что в Николаевской области оккупанты в наступление не идут, но постоянно обстреливают все прифронтовые громады и Николаев.


Анна Конюченко, ZN.ua





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