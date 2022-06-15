Оккупанты обстреляли многоэтажку в Николаеве: пятеро раненых

В среду, 15 июня, роSSийские оккупационные войска обстреляли Николаев. В результате удара по многоэтажке пять человек получили ранения, отметил глава областной военной администрации Виталий Ким.

"Как всегда, оккупанты артиллерией по "военному" объекту. 5 раненых жителей", - подчеркнул Ким в Telegram.

РоSSийские войска за минувшие сутки обстреляли три района в Николаевской области. В результате обстрелов 19 человек получили травмы.

Глава областной военной администрации Виталий Ким заявил, что в Николаевской области оккупанты в наступление не идут, но постоянно обстреливают все прифронтовые громады и Николаев.