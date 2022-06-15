Оккупанты обстреляли Николаевскую область: 19 человек получили ранения

Войска РФ продолжают обстреливать Николаевскую область. Во вторник, 14 июня, войска РФ обстреляли в Баштановском районе Широковскую громаду. В результате обстрела повреждены жилые дома, сообщает Николаевская ОВА в Facebook.

Продолжаются обстрелы в Березнеговатской громаде.

В результате обстрела села Лиманы Галицыновской громады Николаевского района отсутствовала вода, связь.

"Ночью и утром, 15 июня, были обстрелы в селе Котлярево Шевченковской громады. В результате утреннего обстрела произошло возгорание хозяйственного сооружения и гаража. Также, 14 июня, обстрелы получили село Шевченково Шевченковской общины и село Лупарево Галициновской громады", - говорится в сообщении.

Ночью, 15 июня, по Прибужановской громаде оккупанты нанесли три ракетных удара. По предварительной информации, сработало ПВО.

Глава Николаевской областной рады Анна Замазеева заявила , что за сутки в Николаевской области ранены 19 человек.

Глава областной военной администрации Виталий Ким заявил, что в Николаевской области оккупанты в наступление не идут, но постоянно обстреливают все прифронтовые громады и Николаев.