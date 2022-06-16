"Срывает все маски": Данилов рассказал, почему путин отказался от "референдумов" в оккупированных городах

Алексей Данилов

Секретарь СНБО рассказал, почему в россии отказались от идеи проведения так называемых "референдумов".

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов рассказал, что в россии отказались от попыток легализировать оккупированные территории Украины так называемыми "референдумами". В то же время, там скорее всего выберут путь прямо аннексии захваченных регионов. Об этом Данилов рассказал в эфире телемарафона.

По словам секретаря СНБО, россия, вероятно, не будет проводить псевдореферендумы на временно оккупированных территориях. Ранее это была ширма для легитимизации незаконного присоединения регионов. А теперь рф начнет назначать россиян в так называемые администрации. Таким образом, агрессор даже не попытается легитимизировать свои действия.

Алексей Данилов

"Это классическая форма. Сначала взять помощь тех предателей, которые согласились на определенный период времени возглавлять органы, но теперь РФ срывает все маски и ставит россиян на управление теми территориями, которые захвачены. Это еще раз говорит о том, что они не будут, вероятно, проводить "референдумы", а будут просто россиян назначать на должности", — сообщил Данилов.

По словам секретаря СНБО, такими действиями рф отказывается даже от попыток легитимизировать оккупацию. Она просто собирается открыто аннексировать территории.

Херсон референдум


Галина Струс, politeka.net





Интересные новости
"Заживут по богатому": в "ДНР" начали делить украденные в Мариуполе троллейбусы и детские площадки"Заживут по богатому": в "ДНР" начали делить украденные в Мариуполе троллейбусы и детские площадки
Интерактивная карта боевых действий в Украине: где идут бои 14 июняИнтерактивная карта боевых действий в Украине: где идут бои 14 июня
РоSSия готовит к войне в Украине третьи резервные батальоны войск — британская разведкаРоSSия готовит к войне в Украине третьи резервные батальоны войск — британская разведка
В Лисичанске по указу Зеленского создадут военную администрациюВ Лисичанске по указу Зеленского создадут военную администрацию
Выезд мужчин за границу: кому еще позволят покинуть пределы страныВыезд мужчин за границу: кому еще позволят покинуть пределы страны
Блок рекламы


Похожие новости
"Очень боится путина": эксперт объяснил, почему Украина не может рассчитывать на помощь Германии"Очень боится путина": эксперт объяснил, почему Украина не может рассчитывать на помощь Германии
Муфтий, ушедший в ТрО: "Почему вы возмущаетесь, что на пляже раздают повестки? Что это за крики "армия не наказание"?"Муфтий, ушедший в ТрО: "Почему вы возмущаетесь, что на пляже раздают повестки? Что это за крики "армия не наказание"?"
Защитников "Азовстали" держат на оккупированной части Донбасса - ДаниловЗащитников "Азовстали" держат на оккупированной части Донбасса - Данилов
Владимир Золкин рассказал, меняется ли видение ситуации роSSийских солдат в пленуВладимир Золкин рассказал, меняется ли видение ситуации роSSийских солдат в плену
Вчера ВСУ демилитаризовали еще 250 захватчиков: В Генштабе рассказали деталиВчера ВСУ демилитаризовали еще 250 захватчиков: В Генштабе рассказали детали
Путин планировал еще одну войну на 2027 год: куда оккупанты вторгнутся, если Украина падетПутин планировал еще одну войну на 2027 год: куда оккупанты вторгнутся, если Украина падет
Макрон считает, что Зеленскому придется договариваться с ПутинымМакрон считает, что Зеленскому придется договариваться с Путиным
В Польше объяснили, как затягивание войны играет на руку Путину: "Запад устанет"В Польше объяснили, как затягивание войны играет на руку Путину: "Запад устанет"
"До сих пор не хотел этого": Путин может решиться объявить мобилизацию, названы сроки"До сих пор не хотел этого": Путин может решиться объявить мобилизацию, названы сроки
У Запада есть три варианта развития роSSийско-украинской войны: в CNN рассказали о каждомУ Запада есть три варианта развития роSSийско-украинской войны: в CNN рассказали о каждом
Последние новости
Подгружаем последние новости