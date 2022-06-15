Керченский мост станет "целью номер один" после поставки оружия

Керченский мост станет целью номер один для украинских военных в случае снабжения Украины соответствующим вооружением из Европы и США . Об этом заявил генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко в интервью Крым.Реалии .

Марченко с первых дней полномасштабного вторжения оккупационных войск РФ в Украину руководил обороной Николаева и Николаевской области.

"Это будет цель номер один для поражения. Основную кишку подтягивания резервов мы просто должны обрезать. Как только обрежется эта кишка, у них начнется паника", - сказал офицер.

Напомним, что мост через Керченский пролив, соединяющий оккупированный Россией Крым и Краснодарский край РФ , был открыт в мае 2018 года.

Мост был построен с нарушением международного права, за что против РоSSии были введены дополнительные санкции.