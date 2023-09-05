Корупція в Україні гальмує поставки зброї – президент Литви

Гучні корупційні скандали завдають серйозного удару репутації Києва.

Корупція в Україні має суттєвий вплив на рішення країн Заходу про постачання зброї Києву, заявив президент Литви Гітанас Науседа в ефірі програми «LRT Forumas», йдеться на сайті каналу, інформує ZN.ua .

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«Це важлива причина. Це дуже важлива причина. Оскільки ті держави, які надають підтримку Україні, є демократичними державами, то вони повинні враховувати настрої свого суспільства і думку виборців», - підкреслив лідер Литви.

Він наголосив, що помітні корупційні скандали завдають величезного удару по репутації Києва.

Водночас Науседа додав, що не вважає, що цей фактор спричинив затримку поставок американських винищувачів F-16.

«Іноді справи пов'язані ще й з тим, що одна справа ухвалити рішення, інша справа - реалізувати це рішення», - сказав він, маючи на увазі підготовку пілотів та техніків.

Глава Литви також зазначив, що Україна намагається провести контрнаступ, уникаючи при цьому великих жертв, тому цей процес може здаватись надто повільним.

«Він (контрнаступ - ред.) приносить певні результати, але російська сторона підготувалася до цієї контратаки. Вони хочуть, щоб ця контратака з української сторони коштувала великих людських втрат. Українська сторона хоче, щоб їх було якнайменше», - сказав президент Литви.

За його словами, при спостереженні збоку, з екранів телевізора, видається, що контрнаступ міг би бути швидшим, але це призвело б до величезних втрат як техніки, так і людей.

«Це є неприйнятним для президента України, і я його повністю розумію"» - сказав Науседа.

Президент Литви також розкритикував дискусії щодо можливих мирних переговорів без участі України.

«Для нас неприйнятна будь-яка модель переговорів, якщо в них не бере участі Україна, якщо хтось веде переговори з Росією за спиною України, то доти, доки Україна сама не вирішить, і, наскільки я знаю, вона вирішила відновити свою територію в у тому вигляді, в якому вона була, ніхто не може торгувати територіями України за її рахунок», - заявив Науседа.

Нагадаємо, що відставку Олексія Резнікова ініціював президент Володимир Зеленський після чергового скандалу про корупцію в закупках для армії в час війни. У нещодавньому розслідуванні “Хороша і погана новини про корупцію в Міноборони” Юрій Ніколов та Віталій Кононученко розповіли, що восени 2022 року Міноборони України закупило куртки та шоломи для ЗСУ за завищеною втричі ціною. При цьому замість зимового одягу в країну зайшов літній. Мінстр офіційно заперечує цю інформацію та навіть запропонував парі журналістам.