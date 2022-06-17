Завтра и послезавтра будет много новостей для Украины — Зеленский
Президент убежден, что эти сообщения будут положительными, информирует
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на днях Украину ожидает большое количество новостей, которые, по его мнению, будут положительными. Об этом он сказал в
"Завтра и послезавтра также будет много новостей для Украины, и я верю, что положительных", — отметил Зеленский.
Он подчеркнул, что все это, вероятно, имея в виду и поддержку Украины со стороны Германии, Франции, Италии и Румынии, возможно прежде всего благодаря украинским героям, которые защищают государство от роSSийских оккупантов.
"На сегодняшний день украинская армия борется в условиях значительного количественного преимущества врага — в технике, в артиллерийских системах. Воевать в таких условиях — это ежедневный подвиг", — сказал президент.
По его словам, Украина делает все для того, чтобы наши военные получили современное и мощное вооружение.
"Именно благодаря храбрости украинцев, украинок Европа может создавать эту новую историю свободы и наконец-то убрать на востоке Европы "серую" зону между ЕС и Россией", — добавил глава государства.
Зеленский также отметил, что теперь Украина больше всего приблизилась к Европейскому Союзу с момента обретения независимости.
Напомним, сегодня Владимир Зеленский провел встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном, премьером Италии Марио Драги, канцлером Германии Олафом Шольцом и румынским президентом Клаусом Йоханнисом.
На пресс-конференции по итогам встречи лидеры этих четырех государств выступили за "немедленное" предоставление Украине статуса кандидата на членство в Европейском Союзе.