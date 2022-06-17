Завтра и послезавтра будет много новостей для Украины — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на днях Украину ожидает большое количество новостей, которые, по его мнению, будут положительными. Об этом он сказал в вечернем обращении .

"Завтра и послезавтра также будет много новостей для Украины, и я верю, что положительных", — отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что все это, вероятно, имея в виду и поддержку Украины со стороны Германии, Франции, Италии и Румынии, возможно прежде всего благодаря украинским героям, которые защищают государство от роSSийских оккупантов.

"На сегодняшний день украинская армия борется в условиях значительного количественного преимущества врага — в технике, в артиллерийских системах. Воевать в таких условиях — это ежедневный подвиг", — сказал президент.

По его словам, Украина делает все для того, чтобы наши военные получили современное и мощное вооружение.

"Именно благодаря храбрости украинцев, украинок Европа может создавать эту новую историю свободы и наконец-то убрать на востоке Европы "серую" зону между ЕС и Россией ", — добавил глава государства.

Зеленский также отметил, что теперь Украина больше всего приблизилась к Европейскому Союзу с момента обретения независимости.

Напомним, сегодня Владимир Зеленский провел встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном, премьером Италии Марио Драги, канцлером Германии Олафом Шольцом и румынским президентом Клаусом Йоханнисом.

На пресс-конференции по итогам встречи лидеры этих четырех государств выступили за "немедленное" предоставление Украине статуса кандидата на членство в Европейском Союзе.