КГБ Білорусі заявило про ліквідацію "іноземного терориста"

Комітет держбезпеки Білорусі повідомив, що в місті Гродно на заході країни було вбито іноземного громадянина, який нібито готував теракт. Про це повідомляє державне агентство БЕЛТА із посиланням на спецслужбу.

Як доводиться в повідомленні, співробітники КДБ проводили “спеціальні заходи щодо припинення діяльності осіб, які проникли на територію Республіки Білорусь з метою терористичної акції”.

Іноземець, якого у повідомленні називають "Л.", “з використанням автоматичної зброї та шляхом підриву бойових гранат” вчинив збройний опір і був убитий. Громадянські особи та співробітники силових структур начебто не постраждали.

Про громадянство "терориста" не йдеться - як і про те, яку саме акцію він мав намір здійснити у Білорусі. Також неясно, чи діяв він сам – у повідомленні згадуються “особи, які проникли на територію” країни у множині.

Раніше повідомлялося, що Росія може перекинути в Білорусь нові групи військових.