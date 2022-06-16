Тактика выжженной земли: фото и видео последствий удара оккупантов по Покровску

В ночь на четверг, 16 июня, роSSийская армия, которая пытается захватить Донбасс и всю Украину, обстреляла Покровск и поселок Гришино в Донецкой области. Ранения получили двое людей.

Фото и видео последствий вражеской атаки опубликовал глава Донецкой ОВА Павел Кириленко на своей Facebook-странице, информирует Апостроф .

Разрушены и повреждены по меньшей мере 14 частных жилых домов, метеостанция, ферма - там погибли три десятка животных.

"РоSSияне четко придерживаются своей тактики выжженной земли. Бьют по гражданским объектам, терроризируют людей", - написал Кириленко.

Он призвал мирных жителей эвакуироваться.