В Польше объяснили, как затягивание войны играет на руку Путину: "Запад устанет"

Там также отметили, что шестой пакет санкций – это хорошо, но слишком мало, чтобы противодействовать агрессору, информирует ZN.ua.

В Польше объяснили, как затягивание войны играет на руку Путину:
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Заместитель министра иностранных дел Польши Марцин Пшидач заявил, что сегодня важно противодействовать усталости мира от войны, которую РФ развязала в Украине, и которая длится уже 112 дней, так как именно этого ожидает диктатор Владимир Путин. Об этом Пшидач рассказал во время интервью РАР.

"Мы должны активно противодействовать любой возможной усталости, потому что война в Украине продолжается, там каждый день гибнут люди, ежедневно там гибнут дети и женщины, ежедневно рушится инфраструктура", - сказал Пшидач.

По его словам, введение шестого пакета антироSSийских санкций – положительный момент, который влияет на экономику РФ, однако этого недостаточно. Он пояснил, что дополнительные ограничения в будущем должны быть приняты не только на уровне Евросоюза, но и G7 и таких партнеров, как США и Япония.


Виктория Хмилевская, ZN.ua





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