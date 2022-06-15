В Польше объяснили, как затягивание войны играет на руку Путину: "Запад устанет"

Заместитель министра иностранных дел Польши Марцин Пшидач заявил, что сегодня важно противодействовать усталости мира от войны, которую РФ развязала в Украине, и которая длится уже 112 дней, так как именно этого ожидает диктатор Владимир Путин. Об этом Пшидач рассказал во время интервью РАР.

"Мы должны активно противодействовать любой возможной усталости, потому что война в Украине продолжается, там каждый день гибнут люди, ежедневно там гибнут дети и женщины, ежедневно рушится инфраструктура", - сказал Пшидач.