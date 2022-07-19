На "праву руку" Путіна скоєно замах — ЗМІ

Ексглава секретної служби ФСБ та секретар ради безпеки РФ Микола Патрушев у недавньому часі пережив замах. Про це повідомляє УНІАН із посиланням на один із опозиційних телеграм-каналів РФ .

Видання стверджує, що ексглаву секретної служби ФСБ було отруєно синтетичною отрутою. Але йому вдалося вижити та пережити замах на своє життя.

"Хто стоїть за замахом, які мотиви і як взагалі стало можливим організувати замах, що фактично вчинився, на представника такого високого рівня влади, поки невідомо", — пише джерело.

Це джерело стверджує, що отруєння Патрушева, якого у вузьких колах називають можливим наступником Путіна, не інсценування, а початок великого переділу влади.