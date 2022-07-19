На "праву руку" Путіна скоєно замах — ЗМІ
Миколу Патрушева, якого називають можливим наступником Володимира Путіна, імовірно отруїли синтетичною отрутою, інформує
Ексглава секретної служби ФСБ та секретар ради безпеки РФ Микола Патрушев у недавньому часі пережив замах. Про це
Видання стверджує, що ексглаву секретної служби ФСБ було отруєно синтетичною отрутою. Але йому вдалося вижити та пережити замах на своє життя.
"Хто стоїть за замахом, які мотиви і як взагалі стало можливим організувати замах, що фактично вчинився, на представника такого високого рівня влади, поки невідомо", — пише джерело.
Це джерело стверджує, що отруєння Патрушева, якого у вузьких колах називають можливим наступником Путіна, не інсценування, а початок великого переділу влади.