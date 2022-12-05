Можуть повернутися до радянської практики: у Росії почали друкувати талони на їжу, фотофакт

У російському місті Тула почали друкувати продуктові талони - країна-терористка Росія "планово" повертається до дефіциту зразка СРСР, інформує Апостроф .

Про це повідомили в місцевих ЗМІ.

У Тулі запустили друк продуктових талонів на м'ясо та м'ясні продукти, молоко й молочні продукти, рибу й рибні продукти й навіть на харчову сіль.

Міністерство промисловості та торгівлі Тульської області відреагувало на розповсюдження такої інформації і заявило, що все йде "за планом", як і все в Росії: робота з друку контрольних і продовольчих талонів нібито планова й навіть передбачена чинним законодавством.

Нагадаємо, що таку карткову систему з талонами вводять в умовах дефіциту, і ці талони встановлюють певні норми споживання продуктів на людину.