Президент Росії путін вкотре підігрів чутки про те, що з його здоров'ям все дуже сумно.

У четвер, 15 вересня, відбулася неформальна зустріч глав держав у рамках саміту Шанхайської організації співробітництва в Узбекистані. Під час цієї зустрічі головною дійовою особою був президент Туреччини Реджеп Ердоган.

У телеграм-каналах з'явилося відео, на якому видно, як путін йде поряд з Ердоганом, і президент Туреччини тримає диктатора під руку. При цьому більше ніхто з великої делегації не йшов у такий дивний спосіб. Можливо, Реджепу довелося притримувати путін під руку через погане самопочуття останнього, але це залишається загадкою.

Відомо, що Узбекистан, який поїхав на саміт Шанхайської організації співпраці путін, брав участь у церемонії посадки дерев керівниками країн-учасниць зустрічі. Йому навіть видали золоту (у буквальному значенні слова) лопату, якою президент країни-агресора намагався якось орудувати. Хто знає, можливо, після таких фізичних навантажень Путін навіть йти самостійно не міг.