«Сидять, каву п'ють, кнопочки натискають»: окупанти в паніці від нової зброї ЗСУ

«Сидять, каву п'ють, кнопочки натискають»: окупанти в паніці від нової зброї ЗСУ

Окупанти в паніці від можливостей нового озброєння, яке одержують Збройні сили України.

Як пише Politeka.net, про це свідчить запис перехопленої телефонної розмови російського загарбника із дружиною. Його оприлюднилаСлужба безпеки України.

«Вони сидять, каву п'ють, кнопочки натискають і тебе просто закидають снарядами. А ти кидаєшся, як дол*об. У нас уже тут стільки танків спалили, стільки техніки… А наші дол*оеби навіть потрапити не можуть у них, вирахувати не можуть», – скаржиться окупант.

Для підтримки розмови жінка дає йому пораду.

"Вам же треба танками стріляти на такі відстані", - каже росіянка.

Але вояка виправляє її уявлення про сучасну війну.

«Так х*чи… вони починають бити тебе за 3-4 кілометри. Куди ти танком стрільнеш?», - каже окупант.


Ирина Юрченко, politeka.net





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