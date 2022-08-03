Ми вже переконалися, що росію взагалі не можна залякати бідністю, - український публіцист Анатолій Якименко

Публіцист і блогер Анатолій Якименко розповів, чи зможуть санкційний тиск Заходу й бідність в росії зупинити війну проти України.

Про це він розповів на каналі Павла Себастьяновича .

«Ми вже переконалися, що росію взагалі не можна залякати бідністю. Який би низький рівень життя в росії не був, вона не припинить воювати», - заявив Анатолій Якименко.

На його думку, люди в росії так бідно живуть, що їм фактично нічого втрачати.

«Люди, які прораховують якісь траєкторії, малюють графіки й думають, що якщо вони досягнуть якогось курсу долара чи падіння ВВП на особу, то це зупинить війну, тому що знесуть путіна – це повна дурниця», - зазначив Анатолій Якименко.

Публіцист повідомив, що будь-які санкції, які наразі запроваджує Захід, навіть якщо і призведуть до значного зниження рівня достатку в росіян, то не змусять людей в рф піти проти путіна й знести владу, бо населення рф знаходиться під впливом пропаганди.