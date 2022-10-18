У Херсонській області ЗСУ збили російський Су-25

У Херсонській області у вівторок, 18 жовтня, Збройні сили України знищили російський штурмовик Су-25, заявив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

"Трохи позитиву. Свіжа новина, хвилин 15 тому в Херсонській області Повітряне командування "Південь" збило Су-25 рашистів. Мінус один ворожий літак", - наголосив Ігнат.