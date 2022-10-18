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2022-10-18
У Херсонській області ЗСУ збили російський Су-25
Авіація ЗСУ завдала 11 ударів по скупченнях особового складу, техніки та по засобах ППО окупантів
© Командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України
У Херсонській області у вівторок, 18 жовтня, Збройні сили України знищили російський штурмовик Су-25, заявив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в
"Трохи позитиву. Свіжа новина, хвилин 15 тому в Херсонській області Повітряне командування "Південь" збило Су-25 рашистів. Мінус один ворожий літак", - наголосив Ігнат.
Анна Конюченко, ZN.ua