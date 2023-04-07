Збитий під Мар'їнкою Су-25 — справа рук десантників. Пілот, ймовірно, "200"
Військові не стали розповідати, з допомогою якого озброєння вони приземлили борт.
Командування Десантно-штурмових військ показало відео збиття своїми воїнами сьогодні під Мар'їнкою ворожого штурмовика Су-25 "Грач". Його вони опублікували
"7 квітня на Донеччині підрозділом протиповітряної оборони однієї із військових частин Десантно-штурмових військ Збройних сил України збито черговий російський штурмовик Су-25 "Грач", - сказано в повідомленні, інформує
Щоправда, військові не стали розповідати про те, з допомогою якого озброєння вони збили борт.
Тим часом українські та російські Telegram-канали пишуть, що пілот збитого літака помер, хоча на відео видно момент катапультації. Та про смерть окупанта