У Швеції замовили ПЗРК та гранатомети, які раніше передавалися ЗСУ
Скандинавська країна виступить постачальником зброї.
Неназвана західна країна замовила у шведської компанії Saab системи протиповітряної оборони RBS 70 NG, ручні гранатомети Carl-Gustaf та радар Giraffe 1X.
Про підписання рамкової угоди з урядом країни-замовника повідомили на
RBS-70 – переносний зенітний ракетний комплекс шведського виробництва ближнього радіуса дії. Ведення його ракети здійснює лазер: за його променем створюється коридор, по якому летить ракета. Комплекс можна використовувати для ураження повітряних цілей і легкоброньованої наземної техніки.
Сучасні ручні гранатомети Carl-Gustaf у версії M4 здатні стріляти широким спектром боєприпасів калібру 84 мм, включаючи протитанкові, протипіхотні та допоміжні снаряди. Боєприпаси мають ефективну дальність ураження до 400 м проти танків та 700 м проти будівель та нерухомих цілей.