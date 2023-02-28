У Швеції замовили ПЗРК та гранатомети, які раніше передавалися ЗСУ

Скандинавська країна виступить постачальником зброї.

У Швеції замовили ПЗРК та гранатомети, які раніше передавалися ЗСУ
© Штаб ООС / Facebook

Неназвана західна країна замовила у шведської компанії Saab системи протиповітряної оборони RBS 70 NG, ручні гранатомети Carl-Gustaf та радар Giraffe 1X.

Про підписання рамкової угоди з урядом країни-замовника повідомили на сайті компанії Saab. Вартість замовлення становить понад 700 мільйонів доларів (приблизно 8 млрд шведських крон). Постачання замовленого озброєння та обладнання триватиме з 2023 по 2026 рік.

RBS-70 – переносний зенітний ракетний комплекс шведського виробництва ближнього радіуса дії. Ведення його ракети здійснює лазер: за його променем створюється коридор, по якому летить ракета. Комплекс можна використовувати для ураження повітряних цілей і легкоброньованої наземної техніки.

Сучасні ручні гранатомети Carl-Gustaf у версії M4 здатні стріляти широким спектром боєприпасів калібру 84 мм, включаючи протитанкові, протипіхотні та допоміжні снаряди. Боєприпаси мають ефективну дальність ураження до 400 м проти танків та 700 м проти будівель та нерухомих цілей.


Віталій Кононученко, ZN.ua





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