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2023-02-07
Наші прикордонники «приземлили» ворожий Су-25
Ворожий штурмовик прикривав російську піхоту, яка наступала на лінію оборони ЗСУ, інформує
© Командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України
У небі над Бахмутом на Донеччині українські прикордонники збили російський штурмовик Су-25. Про це
«ПЗРК одного з прикордонних підрозділів відкрив вогонь та збив російський бойовий літак, попередньо Су-25. Літак від влучання ракети загорівся й впав, доля пілота наразі невідома», – йдеться у повідомленні.
В Держприкордонслужбі додали, що ворожий літак прикривав з повітря піхоту, яка наступала на лінію оборони українських військових.
Юлія Москаленко, ZN.ua