Наші прикордонники «приземлили» ворожий Су-25

У небі над Бахмутом на Донеччині українські прикордонники збили російський штурмовик Су-25. Про це повідомили у Державній прикордонній службі.

«ПЗРК одного з прикордонних підрозділів відкрив вогонь та збив російський бойовий літак, попередньо Су-25. Літак від влучання ракети загорівся й впав, доля пілота наразі невідома», – йдеться у повідомленні.

В Держприкордонслужбі додали, що ворожий літак прикривав з повітря піхоту, яка наступала на лінію оборони українських військових.