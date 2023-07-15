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2023-07-15
Прикордонники фіксують рухи найманців ПВК "Вагнер" у Білорусі
Українські захисники продовжують відстежувати ситуацію.
Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко підтвердив появу на території Білорусі окремих груп ПВК "Вагнер", інформує ДПСУ в
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"Станом на зараз наявна інформація показує, що в Білорусі почали спостерігатися окремі групи представників із приватних військових кампаній, які переміщаються з території Росії", - наголосив Демченко, інформує
Прикордонники фіксують рухи російських найманців. Українські захисники продовжують відстежувати ситуацію, щоб розуміти місця їхньої дислокації, кількість та завдання бойовиків.
Анна Конюченко, ZN.ua