Прикордонники фіксують рухи найманців ПВК "Вагнер" у Білорусі

Українські захисники продовжують відстежувати ситуацію.

Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко підтвердив появу на території Білорусі окремих груп ПВК "Вагнер", інформує ДПСУ в Telegram.

Прикордонники фіксують рухи найманців ПВК
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"Станом на зараз наявна інформація показує, що в Білорусі почали спостерігатися окремі групи представників із приватних військових кампаній, які переміщаються з території Росії", - наголосив Демченко, інформує ZN.ua.

Прикордонники фіксують рухи російських найманців. Українські захисники продовжують відстежувати ситуацію, щоб розуміти місця їхньої дислокації, кількість та завдання бойовиків.


Анна Конюченко, ZN.ua





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