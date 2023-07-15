Прикордонники фіксують рухи найманців ПВК "Вагнер" у Білорусі

Українські захисники продовжують відстежувати ситуацію.

Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко підтвердив появу на території Білорусі окремих груп ПВК "Вагнер", інформує ДПСУ в Telegram.

© Бельцкий независимый портал

"Станом на зараз наявна інформація показує, що в Білорусі почали спостерігатися окремі групи представників із приватних військових кампаній, які переміщаються з території Росії", - наголосив Демченко, інформує ZN.ua .

Прикордонники фіксують рухи російських найманців. Українські захисники продовжують відстежувати ситуацію, щоб розуміти місця їхньої дислокації, кількість та завдання бойовиків.