Маляр: Наші втрати незрівнянно менші, ніж у ворога

Вона також зазначила, що ворог робить "вкиди" про великі втрати України з метою деморалізації українського суспільства та воїнів.

Маляр: Наші втрати незрівнянно менші, ніж у ворога
© Ганна Маляр / Facebook

Заступниця Міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що втрати українських Сил оборони протягом усієї війни були меншими, ніж у російської окупаційної армії. Про це вона розповіла в ефірі телемарафону, інформує ZN.ua.

"Загалом протягом усієї війни, і якщо говорити зокрема про повномасштабне вторгнення, у нас у рази менше втрат. Якщо говорити про цифри, які зараз. Наприклад, за останній тиждень у нас фактично два оперативно-стратегічні угруповання військ, де здійснюється наступ, — "Хортиця" і "Таврія". Щодо "Хортиці": у ворога загиблих у 8,73 раза більше. Щодо "Таврії": там загиблих у ворога у 5,3 раза більше, ніж у нас", — зазначила Маляр.

Заступниця глави Міноборони наголосила, що, "безумовно, під час війни гинуть люди", знищується техніка і всі сторони мають втрати.

"Однак наші втрати незрівнянно менші, ніж у ворога", — сказала вона.

За її словами, ворог робить "вкиди" про великі втрати України з метою деморалізації українського суспільства та воїнів.

Також у відомстві наголосили, що ще однією інформаційною ціллю РФ є військова техніка, яку постачають Україні.

"Їм не вигідно, щоб Захід постачав нам зброю, тому вони дискредитують і нас як одержувача зброї, і західну техніку — як інструмент війни. Звісно, під час війни обидві сторони втрачають техніку, і немає такої техніки, яку не можна знищити. В нас ці втрати набагато менші", — підкреслила представниця оборонного відомства.

Вона також додала, що навіть у разі знищення одиниці такої техніки будуть повністю врятовані екіпажі.


Михайло Яровенко, ZN.ua





Интересные новости
Під суд піде ще одна "воєнна кореспондентка" з Донецької області, яка спотворює події в Україні на користь РФПід суд піде ще одна "воєнна кореспондентка" з Донецької області, яка спотворює події в Україні на користь РФ
Через чотири дні після катастрофи на ГЕС: Путін нарешті розпорядився створити урядову комісіюЧерез чотири дні після катастрофи на ГЕС: Путін нарешті розпорядився створити урядову комісію
Верховна Рада звернулась до ООН із закликом визнати Росію державою-спонсором тероризмуВерховна Рада звернулась до ООН із закликом визнати Росію державою-спонсором тероризму
СБУ повідомила про підозру «міністру транспорту» в Криму і гауляйтеру СєвєродонецькаСБУ повідомила про підозру «міністру транспорту» в Криму і гауляйтеру Сєвєродонецька
Війська РФ обстріляли човен із цивільними, які евакуювалися з Херсонської області: є пораненіВійська РФ обстріляли човен із цивільними, які евакуювалися з Херсонської області: є поранені
Блок рекламы


Похожие новости
Росіяни поширюють фейкову інформацію про втрати, щоб витягнути у нас уточнення – МалярРосіяни поширюють фейкову інформацію про втрати, щоб витягнути у нас уточнення – Маляр
Маємо певні успіхи, реалізовуємо наші плани, рухаємося вперед – ЗалужнийМаємо певні успіхи, реалізовуємо наші плани, рухаємося вперед – Залужний
Ворог несе важкі втрати в районі Бахмута – ГенштабВорог несе важкі втрати в районі Бахмута – Генштаб
Російська влада боїться солдатських матерів – МалярРосійська влада боїться солдатських матерів – Маляр
Ганна Маляр назвала три найактуальніші «нібито» російської пропагандиГанна Маляр назвала три найактуальніші «нібито» російської пропаганди
Окупанти на ТОТ змушують підприємців співпрацювати – МалярОкупанти на ТОТ змушують підприємців співпрацювати – Маляр
Ще 400 росіян стали жертвами волі власного «царя»: Генштаб ЗСУ повідомив втрати ворогаЩе 400 росіян стали жертвами волі власного «царя»: Генштаб ЗСУ повідомив втрати ворога
Польща підготує доповідь про втрати, яких зазнала країна в результаті дій СРСР – МЗСПольща підготує доповідь про втрати, яких зазнала країна в результаті дій СРСР – МЗС
Зеленський: «Наші військові у Бахмуті виконують завдання. Місто не захоплене сьогодні РФ»Зеленський: «Наші військові у Бахмуті виконують завдання. Місто не захоплене сьогодні РФ»
Маляр про Бахмут: «Росіяни втратили деякі панівні висоти. Наші війська взяли місто в напівоточення»Маляр про Бахмут: «Росіяни втратили деякі панівні висоти. Наші війська взяли місто в напівоточення»
Последние новости
Подгружаем последние новости