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2023-07-30
Мав прикривати окупантів, але ЗСУ вирішили інакше: Як наші військові російський «Бук» знищили
Сирський показав відео роботи українських захисників.
Військової з частини А1108 знайшли і знищили техніку російського комплексу «Бук», який мав прикривати окупантів. Відео з роботою українських воїнів
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«Так наші військові відкрили цілий район для вільної «роботи» друзів-артилеристів. Тепер, вони можуть безперешкодно працювати по ворожих складах, піхоті та техніці», – зазначив Сирський.
Раніше перший заступник міністра оборони Олександр Павлюк показав, як під час звільнення української землі від російських загарбників воїни 3 окремої штурмової бригади захопили в полон вісьмох окупантів.
Юлія Москаленко, ZN.ua