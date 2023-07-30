Мав прикривати окупантів, але ЗСУ вирішили інакше: Як наші військові російський «Бук» знищили

Сирський показав відео роботи українських захисників.

Військової з частини А1108 знайшли і знищили техніку російського комплексу «Бук», який мав прикривати окупантів. Відео з роботою українських воїнів показав командувач сухопутними військами ЗСУ Олександр Сирський, інформує ZN.ua.

Мав прикривати окупантів, але ЗСУ вирішили інакше: Як наші військові російський «Бук» знищили
© Скриншот из видео

«Так наші військові відкрили цілий район для вільної «роботи» друзів-артилеристів. Тепер, вони можуть безперешкодно працювати по ворожих складах, піхоті та техніці», – зазначив Сирський.

Раніше перший заступник міністра оборони Олександр Павлюк показав, як під час звільнення української землі від російських загарбників воїни 3 окремої штурмової бригади захопили в полон вісьмох окупантів.





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