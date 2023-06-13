Маємо певні успіхи, реалізовуємо наші плани, рухаємося вперед – Залужний

Головком ЗСУ поговорив зі своїм американським колегою Марком Міллі.

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний провів телефонну розмову з головою Об'єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі, у межах якої розповів про перебіг подій на фронті. Про це він написав у своєму Telegram, інформує ZN.ua .

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"На сході та півдні нашої країни тривають важкі бої оборонного та наступального характеру. Маємо певні успіхи, реалізовуємо наші плани, рухаємося вперед", – зазначив Залужний.

Головнокомандувач українських Сил оборони наголосив, що напередодні чергового засідання країн-союзників у форматі "Рамштайн" обговорили пріоритети для ЗСУ — важливо посилити протиповітряну оборону, артилерію та можливості для контрбатарейної боротьби.

"Домовилися продовжувати діалог. Дякую генералу Міллі за послідовну та непохитну підтримку України", — додав він.