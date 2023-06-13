Маємо певні успіхи, реалізовуємо наші плани, рухаємося вперед – Залужний
Головком ЗСУ поговорив зі своїм американським колегою Марком Міллі.
Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний провів телефонну розмову з головою Об'єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі, у межах якої розповів про перебіг подій на фронті. Про це він
"На сході та півдні нашої країни тривають важкі бої оборонного та наступального характеру. Маємо певні успіхи, реалізовуємо наші плани, рухаємося вперед", – зазначив Залужний.
Головнокомандувач українських Сил оборони наголосив, що напередодні чергового засідання країн-союзників у форматі "Рамштайн" обговорили пріоритети для ЗСУ — важливо посилити протиповітряну оборону, артилерію та можливості для контрбатарейної боротьби.
"Домовилися продовжувати діалог. Дякую генералу Міллі за послідовну та непохитну підтримку України", — додав він.