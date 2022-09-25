Україна збиває російські літаки із ПЗРК Stinger, що майже рік тому вважали неможливим – Резніков

Україна знищує російські літаки з переносного зенітного ракетного комплексу Stinger, що майже рік тому вважали неможливим, заявив міністр оборони України Олексій Резніков.
"Десять місяців тому у Вашингтоні я випрошував "Стінгери" для ЗСУ і чув у відповідь, що це "неможливо". Багато разів. Сьогодні російський Су-30 був збитий "Стінгером" у Харківській області. Тож... неможливе насправді можливо. Дякую нашим партнерам. Ми переможемо!" - зазначив міністр у Twitter.
Ten months ago, in WDC, I asked for Stingers 4 #UAarmy & heard "It's impossible." Many times. Today, rus Su-30 jet was shot down by ?? Stinger in the Kharkiv region. So...the impossible is indeed possible. Thanks to our partners. We will win! ?? ? Горить, “Палає техніка ворожа” pic.twitter.com/c1NtHcqlsD