Україна збиває російські літаки із ПЗРК Stinger, що майже рік тому вважали неможливим – Резніков

ЗСУ продовжують знищувати військову техніку РФ.

Україна збиває російські літаки із ПЗРК Stinger, що майже рік тому вважали неможливим – Резніков
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Україна знищує російські літаки з переносного зенітного ракетного комплексу Stinger, що майже рік тому вважали неможливим, заявив міністр оборони України Олексій Резніков.

"Десять місяців тому у Вашингтоні я випрошував "Стінгери" для ЗСУ і чув у відповідь, що це "неможливо". Багато разів. Сьогодні російський Су-30 був збитий "Стінгером" у Харківській області. Тож... неможливе насправді можливо. Дякую нашим партнерам. Ми переможемо!" - зазначив міністр у Twitter.

Ten months ago, in WDC, I asked for Stingers 4 #UAarmy & heard "It's impossible."
Many times.
Today, rus Su-30 jet was shot down by ?? Stinger in the Kharkiv region.
So...the impossible is indeed possible.
Thanks to our partners.
We will win! ??
? Горить, “Палає техніка ворожа” pic.twitter.com/c1NtHcqlsD

— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) September 24, 2022


Анна Конюченко, ZN.ua





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