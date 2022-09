Україна збиває російські літаки із ПЗРК Stinger, що майже рік тому вважали неможливим – Резніков

Україна знищує російські літаки з переносного зенітного ракетного комплексу Stinger, що майже рік тому вважали неможливим, заявив міністр оборони України Олексій Резніков.

"Десять місяців тому у Вашингтоні я випрошував "Стінгери" для ЗСУ і чув у відповідь, що це "неможливо". Багато разів. Сьогодні російський Су-30 був збитий "Стінгером" у Харківській області. Тож... неможливе насправді можливо. Дякую нашим партнерам. Ми переможемо!" - зазначив міністр у Twitter.