Зеленский поздравил заключение Еврокомиссии по кандидатству Украины в ЕС, а Стефанчук назвал его победным голом

Президент Украины Владимир Зеленский приветствовал решение Еврокомиссии рекомендовать предоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС и заявил, что рассчитывает на положительное итоговое решение на следующей неделе.

"Приветствую положительное заключение Еврокомиссии относительно предоставления Украине статуса кандидата. Это первый шаг к членству в ЕС , который, безусловно, приблизит и нашу победу. Спасибо президенту Урсули фон дер Ляен и каждому члену ЕК за историческое решение. Рассчитываю на положительные итоги EUCO на следующей неделе", – написал Зеленский в Twitter .

Приветствую положительное заключение @EU_Commission о предоставлении ?? статуса кандидата. Это первый шаг к членству в ЕС , который, безусловно, приблизит нашу победу. Благодарю Президента @vonderleyen и каждого члена ЕК за историческое решение. Рассчитываю на положительные итоги #EUCO на следующей неделе. – Владимир Зеленский (@ZelenskyyUa) June 17, 2022

В свою очередь, премьер-министр Денис Шмигаль заявил , что статус кандидата и движение к членству в Европейском Союзе поможет Украине в эффективном восстановлении страны.

"Статус кандидата значительно ускорит процесс вхождения Украины во внутренний рынок ЕС , формирование совместных энергетических и цифровых рынков, дальнейшей либерализации торговли, сближения в таможенной и транспортной сферах. … Поможет Украине в эффективном восстановлении и восстановлении страны в соответствии с европейскими практиками и стандартами», - написал он в Telegram.

Шмигаль отметил, что как страна-кандидат и будущий член Евросоюза Украина готова вносить существенный вклад в стратегическое развитие и укрепление ЕС путем взаимодействия в рамках Европейского зеленого курса, энергетической безопасности, продовольственной стабильности и лучшей совмещенности.

Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук назвал положительные рекомендации Европейской Комиссии для Украины победным голом в пользу Украины и мира в Европе в дипломатическом сражении грандиозного масштаба.

«Это большое признание усилий Украины, ее народа... Мы преодолели колоссальную дистанцию, чтобы оказаться на финальной прямой до саммита ЕС . Наша судьба решится уже через неделю в Брюсселе. И именно от решения Совета ЕС зависит, распадется ли, как карточный дом, роSSийский нарратив о том, что "Украину в ЕС не ждут", - отметил спикер на своей странице в Facebook .

По его словам, Украина двигается в направлении европейского дома с "космической" скоростью.

Вице-премьер-министр по евроинтеграции Украины Ольга Стефанишина отметила, что Украина рассчитывает 23-24 июня на положительное решение всех лидеров Европейского Союза о предоставлении статуса кандидата на основе предоставленной оценки Европейской Комиссии.