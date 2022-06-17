Зеленский поздравил заключение Еврокомиссии по кандидатству Украины в ЕС, а Стефанчук назвал его победным голом

Руководство государства прокомментировало положительные выводы Еврокомиссии предоставить Украине статус кандидата на членство в Европейском Союзе, информирует ZN.ua.

Зеленский поздравил заключение Еврокомиссии по кандидатству Украины в ЕС, а Стефанчук назвал его победным голом
© Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский приветствовал решение Еврокомиссии рекомендовать предоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС и заявил, что рассчитывает на положительное итоговое решение на следующей неделе.

"Приветствую положительное заключение Еврокомиссии относительно предоставления Украине статуса кандидата. Это первый шаг к членству в ЕС, который, безусловно, приблизит и нашу победу. Спасибо президенту Урсули фон дер Ляен и каждому члену ЕК за историческое решение. Рассчитываю на положительные итоги EUCO на следующей неделе", – написал Зеленский в Twitter.

Приветствую положительное заключение @EU_Commission о предоставлении ?? статуса кандидата. Это первый шаг к членству в ЕС, который, безусловно, приблизит нашу победу. Благодарю Президента @vonderleyen и каждого члена ЕК за историческое решение. Рассчитываю на положительные итоги #EUCO на следующей неделе.

– Владимир Зеленский (@ZelenskyyUa) June 17, 2022

В свою очередь, премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что статус кандидата и движение к членству в Европейском Союзе поможет Украине в эффективном восстановлении страны.

"Статус кандидата значительно ускорит процесс вхождения Украины во внутренний рынок ЕС, формирование совместных энергетических и цифровых рынков, дальнейшей либерализации торговли, сближения в таможенной и транспортной сферах. … Поможет Украине в эффективном восстановлении и восстановлении страны в соответствии с европейскими практиками и стандартами», - написал он в Telegram.

Шмигаль отметил, что как страна-кандидат и будущий член Евросоюза Украина готова вносить существенный вклад в стратегическое развитие и укрепление ЕС путем взаимодействия в рамках Европейского зеленого курса, энергетической безопасности, продовольственной стабильности и лучшей совмещенности.

Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук назвал положительные рекомендации Европейской Комиссии для Украины победным голом в пользу Украины и мира в Европе в дипломатическом сражении грандиозного масштаба.

«Это большое признание усилий Украины, ее народа... Мы преодолели колоссальную дистанцию, чтобы оказаться на финальной прямой до саммита ЕС. Наша судьба решится уже через неделю в Брюсселе. И именно от решения Совета ЕС зависит, распадется ли, как карточный дом, роSSийский нарратив о том, что "Украину в ЕС не ждут", - отметил спикер на своей странице в Facebook.

По его словам, Украина двигается в направлении европейского дома с "космической" скоростью.

Вице-премьер-министр по евроинтеграции Украины Ольга Стефанишина отметила, что Украина рассчитывает 23-24 июня на положительное решение всех лидеров Европейского Союза о предоставлении статуса кандидата на основе предоставленной оценки Европейской Комиссии.

"ЕК признала огромную работу, которую Украина провела с 2014 года, выполняя Соглашение об ассоциации, проводя структурные реформы и интегрируясь в Евросоюз. Статус кандидата откроет для Украины еще больше возможностей, чтобы ускорить эту работу", - написала она в Facebook.


Ирина Знась, ZN.ua





Интересные новости
Интерактивная карта боевых действий в Украине: где идут бои 14 июняИнтерактивная карта боевых действий в Украине: где идут бои 14 июня
РоSSияне ракетой уничтожили вагон с гуманитарной помощью для эвакуированных мариупольцевРоSSияне ракетой уничтожили вагон с гуманитарной помощью для эвакуированных мариупольцев
РоSSия готовит к войне в Украине третьи резервные батальоны войск — британская разведкаРоSSия готовит к войне в Украине третьи резервные батальоны войск — британская разведка
В Лисичанске по указу Зеленского создадут военную администрациюВ Лисичанске по указу Зеленского создадут военную администрацию
Выезд мужчин за границу: кому еще позволят покинуть пределы страныВыезд мужчин за границу: кому еще позволят покинуть пределы страны
Блок рекламы


Похожие новости
Борис Джонсон с тайным визитом снова в Киеве: Зеленский раскрыл подробности переговоровБорис Джонсон с тайным визитом снова в Киеве: Зеленский раскрыл подробности переговоров
Путин назвал страх главной причиной войны против УкраиныПутин назвал страх главной причиной войны против Украины
Анатолий Якименко считает, что страны Балтии в случае нападения россии могут рассчитывать на поддержку УкраиныАнатолий Якименко считает, что страны Балтии в случае нападения россии могут рассчитывать на поддержку Украины
Оккупанты обустраиваются на Змеином: Жданов назвал две причины, почему ВСУ не спешат их уничтожить
Статус кандидата в ЕС, Шмигаль назвал плюсы для экономики Украины: "Среди выгод..."Статус кандидата в ЕС, Шмигаль назвал плюсы для экономики Украины: "Среди выгод..."
Украина с 1 июля вводит визовый режим для граждан РФ - ЗеленскийУкраина с 1 июля вводит визовый режим для граждан РФ - Зеленский
В Еврокомиссии официально заявили, что рекомендуют предоставить Украине статус кандидата в члены ЕСВ Еврокомиссии официально заявили, что рекомендуют предоставить Украине статус кандидата в члены ЕС
Зеленский уволил двух руководителей РГА в Киевской областиЗеленский уволил двух руководителей РГА в Киевской области
Глава штаба обороны Британии считает, что РоSSия уже стратегически проиграла войну против УкраиныГлава штаба обороны Британии считает, что РоSSия уже стратегически проиграла войну против Украины
Освобождение Херсона: эксперт назвал сроки, когда ВСУ смогут откинуть оккупантовОсвобождение Херсона: эксперт назвал сроки, когда ВСУ смогут откинуть оккупантов
Последние новости
Подгружаем последние новости