Для України важливо почути чіткі сигнали щодо членства у НАТО – Стефанчук

Спікер українського парламенту закликав надати нашій державі чіткий алгоритм.

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук на зустрічі з президенткою Парламентської асамблеї НАТО Жоель Гарріо-Майлям заявив, що Україна має знати алгоритм щодо вступу до Північноатлантичного альянсу. Про це повідомляє Європейська правда, інформує ZN.ua .

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"Для України важливо почути перспективи, чіткі сигнали з приводу того, яким буде шлях України до альянсу і скільки він займе часу, визначення чіткого алгоритму руху України до НАТО", – зазначив голова ВР.

Стефанчук дуже розраховує на підтримку України ПА НАТО в липні на вільнюському Саміті.

"Українська армія де-факто є армією НАТО. Ми воюємо зброєю НАТО і за стандартами НАТО. Українська армія виконує функції НАТО", – підкреслив він

За його словами, Україна розуміє, що альянс може ухвалити ствердне рішення про членство України тільки після того, як вона виграє війну з Росією.

"Ми маємо вигнати цей російський автократичний режим – іншого вибору немає. Це просто наш обов’язок", – додала у відповідь Гарріо-Майлям.