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2023-07-21
Рада розгляне звільнення Ткаченка на найближчому засіданні – Стефанчук
Відповідна заява глави Мінкульту вже надійшла до парламенту.
Верховна Рада України планує розглянути заяву Олександра Ткаченка про відставку з посади міністра культури та інформаційної політики під час найближчого пленарного засідання, повідомив голова парламенту Руслан Стефанчук у
© Василь Артюшенко, ZN.UA
"До Верховної Ради України надійшла заява від Олександра Ткаченка про звільнення з посади Міністра культури та інформаційної політики України за власною ініціативою. Заява буде розглянута на найближчому пленарному засіданні", – написав він.
Стефанчук також прикріпив до публікації фото заяви, у якій Ткаченко просить про відставку "за власною ініціативою".
Максим Царук, ZN.ua