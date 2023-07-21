Рада розгляне звільнення Ткаченка на найближчому засіданні – Стефанчук

Відповідна заява глави Мінкульту вже надійшла до парламенту.

Верховна Рада України планує розглянути заяву Олександра Ткаченка про відставку з посади міністра культури та інформаційної політики під час найближчого пленарного засідання, повідомив голова парламенту Руслан Стефанчук у Facebook , інформує ZN.ua .

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"До Верховної Ради України надійшла заява від Олександра Ткаченка про звільнення з посади Міністра культури та інформаційної політики України за власною ініціативою. Заява буде розглянута на найближчому пленарному засіданні", – написав він.

Стефанчук також прикріпив до публікації фото заяви, у якій Ткаченко просить про відставку "за власною ініціативою".