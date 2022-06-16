В Луганской области люди сидят в подвалах без еды и воды

Спасатели изо всех сил пытаются доставлять им помощь.

В Луганской области люди сидят в подвалах без еды и воды
© ГСЧС Украины

В Луганской области под обстрелами сотни людей застряли в подвалах, при этом многие сидят без еды и воды, сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

«В подвалах маленькие дети, женщины, старики. Воду и продукты для людей продолжают подвозить спасатели. В частности, вчера лисичанам доставлена гуманитарная помощь и более 30 тонн воды», - сообщили в службе в четверг утром, 16 июня.

В целом ситуация в Луганской области очень тяжелая с первых дней войны, под прицельным огнем оккупантов вся область. Только за прошедшие сутки в результате обстрелов произошли значительные разрушения в Северодонецке, Лисичанске, Викторовке, Новоивановке, Волчеяровке, Почечном и Горном.

«Враг продолжает тактику тотального уничтожения и в очередной раз нанес удары по Лисичанску. В городе пожарно-спасательные подразделения ГСЧС в очередной раз выезжали на ликвидацию пожаров, произошедших в результате обстрелов», - добавили в спасательной службе.


Ирина Знась, ZN.ua





Интересные новости
"Заживут по богатому": в "ДНР" начали делить украденные в Мариуполе троллейбусы и детские площадки"Заживут по богатому": в "ДНР" начали делить украденные в Мариуполе троллейбусы и детские площадки
Интерактивная карта боевых действий в Украине: где идут бои 14 июняИнтерактивная карта боевых действий в Украине: где идут бои 14 июня
РоSSия готовит к войне в Украине третьи резервные батальоны войск — британская разведкаРоSSия готовит к войне в Украине третьи резервные батальоны войск — британская разведка
В Лисичанске по указу Зеленского создадут военную администрациюВ Лисичанске по указу Зеленского создадут военную администрацию
Выезд мужчин за границу: кому еще позволят покинуть пределы страныВыезд мужчин за границу: кому еще позволят покинуть пределы страны
Блок рекламы


Похожие новости
Силы специальных операций показали, как уничтожили понтонную переправу оккупантов в Луганской области — видеоСилы специальных операций показали, как уничтожили понтонную переправу оккупантов в Луганской области — видео
Войска РФ нанесли ракетный удар по Сумской области: четыре человека погибли, по меньшей мере шесть раненых — глава ОВАВойска РФ нанесли ракетный удар по Сумской области: четыре человека погибли, по меньшей мере шесть раненых — глава ОВА
В Хмельницкой области запретили публичное использование русскоязычного культурного продуктаВ Хмельницкой области запретили публичное использование русскоязычного культурного продукта
NYT: РоSSийская война против Украины может стать либо прелюдией, либо финаломNYT: РоSSийская война против Украины может стать либо прелюдией, либо финалом
Ракетный удар по Львовской области: повреждено 26 жилых домовРакетный удар по Львовской области: повреждено 26 жилых домов
Войска РФ открыли минометный огонь по территории Сумской области — глава ОВАВойска РФ открыли минометный огонь по территории Сумской области — глава ОВА
ВСУ уничтожили склад боеприпасов и центр ремонта техники роSSийских оккупантов в Херсонской областиВСУ уничтожили склад боеприпасов и центр ремонта техники роSSийских оккупантов в Херсонской области
Украинские военные сбили вертолет РФ в Херсонской областиУкраинские военные сбили вертолет РФ в Херсонской области
Оккупанты обстреляли поселок в Харьковской области снарядами на парашютахОккупанты обстреляли поселок в Харьковской области снарядами на парашютах
В Тернопольской области восемь человек остаются в больнице после ракетного удараВ Тернопольской области восемь человек остаются в больнице после ракетного удара
Последние новости
Подгружаем последние новости