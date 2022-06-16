В Луганской области люди сидят в подвалах без еды и воды

В Луганской области под обстрелами сотни людей застряли в подвалах, при этом многие сидят без еды и воды, сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

«В подвалах маленькие дети, женщины, старики. Воду и продукты для людей продолжают подвозить спасатели. В частности, вчера лисичанам доставлена гуманитарная помощь и более 30 тонн воды», - сообщили в службе в четверг утром, 16 июня.

В целом ситуация в Луганской области очень тяжелая с первых дней войны, под прицельным огнем оккупантов вся область. Только за прошедшие сутки в результате обстрелов произошли значительные разрушения в Северодонецке, Лисичанске, Викторовке, Новоивановке, Волчеяровке, Почечном и Горном.

«Враг продолжает тактику тотального уничтожения и в очередной раз нанес удары по Лисичанску. В городе пожарно-спасательные подразделения ГСЧС в очередной раз выезжали на ликвидацию пожаров, произошедших в результате обстрелов», - добавили в спасательной службе.